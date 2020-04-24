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181 SOUTH ST
Last updated May 30 2020 at 4:18 AM

181 SOUTH ST

181 South St · (201) 433-1111
COVID-19 Update
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Location

181 South St, Jersey City, NJ 07307
The Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 1 · Avail. now

$1,724

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2 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 181 SOUTH ST have any available units?
181 SOUTH ST has a unit available for $1,724 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Jersey City, NJ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jersey City Rent Report.
What amenities does 181 SOUTH ST have?
Some of 181 SOUTH ST's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 181 SOUTH ST currently offering any rent specials?
181 SOUTH ST isn't currently offering any rent specials.
Is 181 SOUTH ST pet-friendly?
No, 181 SOUTH ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jersey City.
Does 181 SOUTH ST offer parking?
No, 181 SOUTH ST does not offer parking.
Does 181 SOUTH ST have units with washers and dryers?
Yes, 181 SOUTH ST offers units with in unit laundry.
Does 181 SOUTH ST have a pool?
Yes, 181 SOUTH ST has a pool.
Does 181 SOUTH ST have accessible units?
No, 181 SOUTH ST does not have accessible units.
Does 181 SOUTH ST have units with dishwashers?
Yes, 181 SOUTH ST has units with dishwashers.
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