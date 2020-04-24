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151 BLEECKER ST
Last updated June 14 2020 at 2:21 AM

151 BLEECKER ST

151 Bleecker Street · (201) 433-1111
COVID-19 Update
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Location

151 Bleecker Street, Jersey City, NJ 07307
The Heights

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 5 · Avail. now

$1,724

Click to see floorplan

2 Bed · 1 Bath

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Amenities

granite counters
hardwood floors
dishwasher
recently renovated
stainless steel
gym
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
range
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recently renovated
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Property Amenities
gym
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 151 BLEECKER ST have any available units?
151 BLEECKER ST has a unit available for $1,724 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Jersey City, NJ?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Jersey City Rent Report.
What amenities does 151 BLEECKER ST have?
Some of 151 BLEECKER ST's amenities include granite counters, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 151 BLEECKER ST currently offering any rent specials?
151 BLEECKER ST isn't currently offering any rent specials.
Is 151 BLEECKER ST pet-friendly?
No, 151 BLEECKER ST is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Jersey City.
Does 151 BLEECKER ST offer parking?
No, 151 BLEECKER ST does not offer parking.
Does 151 BLEECKER ST have units with washers and dryers?
No, 151 BLEECKER ST does not offer units with in unit laundry.
Does 151 BLEECKER ST have a pool?
Yes, 151 BLEECKER ST has a pool.
Does 151 BLEECKER ST have accessible units?
No, 151 BLEECKER ST does not have accessible units.
Does 151 BLEECKER ST have units with dishwashers?
Yes, 151 BLEECKER ST has units with dishwashers.
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