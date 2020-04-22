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Columbia, MD
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11810 NEW COUNTRY LN
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11810 NEW COUNTRY LN

11810 New Country Lane · No Longer Available
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Location

11810 New Country Lane, Columbia, MD 21044
Hickory Ridge

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
hardwood floors
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
accepts section 8
on-site laundry
parking
hot tub
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11810 NEW COUNTRY LN have any available units?
11810 NEW COUNTRY LN doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Columbia, MD.
How much is rent in Columbia, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Columbia Rent Report.
What amenities does 11810 NEW COUNTRY LN have?
Some of 11810 NEW COUNTRY LN's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11810 NEW COUNTRY LN currently offering any rent specials?
11810 NEW COUNTRY LN is not currently offering any rent specials.
Is 11810 NEW COUNTRY LN pet-friendly?
No, 11810 NEW COUNTRY LN is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Columbia.
Does 11810 NEW COUNTRY LN offer parking?
Yes, 11810 NEW COUNTRY LN offers parking.
Does 11810 NEW COUNTRY LN have units with washers and dryers?
Yes, 11810 NEW COUNTRY LN offers units with in unit laundry.
Does 11810 NEW COUNTRY LN have a pool?
No, 11810 NEW COUNTRY LN does not have a pool.
Does 11810 NEW COUNTRY LN have accessible units?
No, 11810 NEW COUNTRY LN does not have accessible units.
Does 11810 NEW COUNTRY LN have units with dishwashers?
Yes, 11810 NEW COUNTRY LN has units with dishwashers.
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