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Bethesda, MD
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18 AVALON CT
Last updated August 23 2019 at 11:19 AM

18 AVALON CT

18 Avalon Court · No Longer Available
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Location

18 Avalon Court, Bethesda, MD 20817

Amenities

patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
fireplace
granite counters
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 18 AVALON CT have any available units?
18 AVALON CT doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Bethesda, MD.
What amenities does 18 AVALON CT have?
Some of 18 AVALON CT's amenities include patio / balcony, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 18 AVALON CT currently offering any rent specials?
18 AVALON CT is not currently offering any rent specials.
Is 18 AVALON CT pet-friendly?
No, 18 AVALON CT is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Bethesda.
Does 18 AVALON CT offer parking?
Yes, 18 AVALON CT offers parking.
Does 18 AVALON CT have units with washers and dryers?
No, 18 AVALON CT does not offer units with in unit laundry.
Does 18 AVALON CT have a pool?
No, 18 AVALON CT does not have a pool.
Does 18 AVALON CT have accessible units?
No, 18 AVALON CT does not have accessible units.
Does 18 AVALON CT have units with dishwashers?
No, 18 AVALON CT does not have units with dishwashers.
Does 18 AVALON CT have units with air conditioning?
No, 18 AVALON CT does not have units with air conditioning.
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