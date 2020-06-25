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11 W BARNEY STREET
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11 W BARNEY STREET

11 West Barney Street · No Longer Available
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Location

11 West Barney Street, Baltimore, MD 21230
SBIC - West Federal Hill

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
recently renovated
walk in closets
microwave
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11 W BARNEY STREET have any available units?
11 W BARNEY STREET doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Baltimore, MD.
How much is rent in Baltimore, MD?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Baltimore Rent Report.
What amenities does 11 W BARNEY STREET have?
Some of 11 W BARNEY STREET's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11 W BARNEY STREET currently offering any rent specials?
11 W BARNEY STREET is not currently offering any rent specials.
Is 11 W BARNEY STREET pet-friendly?
No, 11 W BARNEY STREET is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Baltimore.
Does 11 W BARNEY STREET offer parking?
No, 11 W BARNEY STREET does not offer parking.
Does 11 W BARNEY STREET have units with washers and dryers?
Yes, 11 W BARNEY STREET offers units with in unit laundry.
Does 11 W BARNEY STREET have a pool?
No, 11 W BARNEY STREET does not have a pool.
Does 11 W BARNEY STREET have accessible units?
No, 11 W BARNEY STREET does not have accessible units.
Does 11 W BARNEY STREET have units with dishwashers?
Yes, 11 W BARNEY STREET has units with dishwashers.
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