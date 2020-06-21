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74 Oakland St.
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74 Oakland St.

74 Oakland Street · (617) 396-7181
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74 Oakland Street, Boston, MA 02135
Oak Square

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
new construction
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
extra storage
granite counters
in unit laundry
patio / balcony
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
parking
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 74 Oakland St. have any available units?
74 Oakland St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boston, MA.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 74 Oakland St. have?
Some of 74 Oakland St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 74 Oakland St. currently offering any rent specials?
74 Oakland St. isn't currently offering any rent specials.
Is 74 Oakland St. pet-friendly?
No, 74 Oakland St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 74 Oakland St. offer parking?
Yes, 74 Oakland St. does offer parking.
Does 74 Oakland St. have units with washers and dryers?
Yes, 74 Oakland St. offers units with in unit laundry.
Does 74 Oakland St. have a pool?
No, 74 Oakland St. does not have a pool.
Does 74 Oakland St. have accessible units?
No, 74 Oakland St. does not have accessible units.
Does 74 Oakland St. have units with dishwashers?
No, 74 Oakland St. does not have units with dishwashers.
Have a question for 74 Oakland St.?
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