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606 East 5th St.
Last updated June 8 2020 at 2:23 PM

606 East 5th St.

606 East Fifth Street · (617) 999-0597
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Location

606 East Fifth Street, Boston, MA 02127
Telegraph Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,600

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3 Bed · 1 Bath · 1200 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 606 East 5th St. have any available units?
606 East 5th St. has a unit available for $3,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 606 East 5th St. have?
Some of 606 East 5th St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 606 East 5th St. currently offering any rent specials?
606 East 5th St. isn't currently offering any rent specials.
Is 606 East 5th St. pet-friendly?
No, 606 East 5th St. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 606 East 5th St. offer parking?
No, 606 East 5th St. does not offer parking.
Does 606 East 5th St. have units with washers and dryers?
Yes, 606 East 5th St. offers units with in unit laundry.
Does 606 East 5th St. have a pool?
No, 606 East 5th St. does not have a pool.
Does 606 East 5th St. have accessible units?
No, 606 East 5th St. does not have accessible units.
Does 606 East 5th St. have units with dishwashers?
Yes, 606 East 5th St. has units with dishwashers.
Have a question for 606 East 5th St.?
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