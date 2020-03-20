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4 M Street Pl.
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4 M Street Pl.

4 M Street Place · (617) 999-0597
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Location

4 M Street Place, Boston, MA 02127
Telegraph Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,500

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3 Bed · 1 Bath · 1100 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
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Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4 M Street Pl. have any available units?
4 M Street Pl. has a unit available for $3,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 4 M Street Pl. have?
Some of 4 M Street Pl.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4 M Street Pl. currently offering any rent specials?
4 M Street Pl. isn't currently offering any rent specials.
Is 4 M Street Pl. pet-friendly?
No, 4 M Street Pl. is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boston.
Does 4 M Street Pl. offer parking?
No, 4 M Street Pl. does not offer parking.
Does 4 M Street Pl. have units with washers and dryers?
Yes, 4 M Street Pl. offers units with in unit laundry.
Does 4 M Street Pl. have a pool?
No, 4 M Street Pl. does not have a pool.
Does 4 M Street Pl. have accessible units?
No, 4 M Street Pl. does not have accessible units.
Does 4 M Street Pl. have units with dishwashers?
Yes, 4 M Street Pl. has units with dishwashers.
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