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Boston, MA
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39 Story St.
Last updated June 15 2020 at 2:40 PM

39 Story St.

39 Story Street · No Longer Available
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Location

39 Story Street, Boston, MA 02127
Telegraph Hill

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
***VIDEO TOUR AVAILABLE*** CONDO QUALITY EAST SIDE 2 BEDROOM/1 BATHROOM UNIT WITH PRIVATE DECK AND COMMON YARD/PATIO AREA! PET FRIENDLY UNIT FEATURES HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, FULLY APPLIANCED GRANITE/SS EAT-IN KITCHEN, IN-UNIT WASHER/DRYER, QUEEN AND FULL SIZE BEDROOMS, PRIVATE DECK AND COMMON ACCESS TO YARD/PATIO. PREMIER EAST SIDE LOCATION JUST BLOCKS TO PARKS/BEACHES, PUBLIC TRANSPORTATION, SEAPORT DISTRICT AND ALL OF SOUTHIE'S HOTTEST NEW SHOPS, BARS AND RESTAURANTS. AVAILABLE JUNE 1ST, TENANT TO PAY FULL FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 39 Story St. have any available units?
39 Story St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boston, MA.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 39 Story St. have?
Some of 39 Story St.'s amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 39 Story St. currently offering any rent specials?
39 Story St. isn't currently offering any rent specials.
Is 39 Story St. pet-friendly?
Yes, 39 Story St. is pet friendly.
Does 39 Story St. offer parking?
No, 39 Story St. does not offer parking.
Does 39 Story St. have units with washers and dryers?
Yes, 39 Story St. offers units with in unit laundry.
Does 39 Story St. have a pool?
No, 39 Story St. does not have a pool.
Does 39 Story St. have accessible units?
No, 39 Story St. does not have accessible units.
Does 39 Story St. have units with dishwashers?
Yes, 39 Story St. has units with dishwashers.
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