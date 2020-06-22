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Boston, MA
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204 L St.
Last updated June 15 2020 at 2:40 PM

204 L St.

204 L Street · No Longer Available
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Location

204 L Street, Boston, MA 02127
City Point

Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
hardwood floors
microwave
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
EAST SIDE PET FRIENDLY 3 BEDROOM/1 BATHROOM WITH PRIVATE DECK JUST BLOCKS TO THE BEACHES! APARTMENT FEATURES HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, QUEEN SIZE BEDROOMS, UPDATED FULLY APPLIANCED EAT-IN KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOPS, LAUNDRY IN THE BUILDING, SPACIOUS LIVING ROOM, AND PRIVATE BACK DECK. PREMIER EAST SIDE LOCATION JUST BLOCKS TO PUBLIC TRANSPORTATION, PARKS/BEACHES, SEAPORT DISTRICT, HIGWAY ACCESS AND ALL OF SOUTHIE'S HOTTEST NEW SHOPS, BARS AND RESTAURANTS. PETS OK. AVAILABLE 9/1, TENANT TO PAY FULL FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 204 L St. have any available units?
204 L St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Boston, MA.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 204 L St. have?
Some of 204 L St.'s amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 204 L St. currently offering any rent specials?
204 L St. isn't currently offering any rent specials.
Is 204 L St. pet-friendly?
Yes, 204 L St. is pet friendly.
Does 204 L St. offer parking?
No, 204 L St. does not offer parking.
Does 204 L St. have units with washers and dryers?
No, 204 L St. does not offer units with in unit laundry.
Does 204 L St. have a pool?
No, 204 L St. does not have a pool.
Does 204 L St. have accessible units?
No, 204 L St. does not have accessible units.
Does 204 L St. have units with dishwashers?
Yes, 204 L St. has units with dishwashers.
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