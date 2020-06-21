All apartments in Boston
Find more places like 173 I St..
How many bedrooms do you need?
Home
/
Boston, MA
/
173 I St.
Last updated June 6 2020 at 2:09 PM

173 I St.

173 I Street · (617) 999-0597
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Boston
See all
Telegraph Hill
See all
Apartments with Parking
See all
1 Bedrooms
See all
2 Bedrooms
See all

Location

173 I Street, Boston, MA 02127
Telegraph Hill

Price and availability

INFO PROVIDED BY Listanza

1 Bedroom

Unit 1 Bed · Avail. now

$2,600

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 750 sqft

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
garbage disposal
dishwasher
pet friendly
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
garbage disposal
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
EAST SIDE PET FRIENDLY 1 BEDROOM/1 BATHROOM WITH ONE OFF-STREET PARKING SPOT INCLUDED. APARTMENT FEATURES HARDWOOD FLOORS THROUGHOUT, FULLY APPLIANCED GRANITE/SS KITCHEN, DESIGNATED DINING AREA, IN- UNIT WASHER/DRYER, QUEEN SIZE BEDROOM, OFFICE OR 2ND ROOM FOR LIVING SPACE, CENTRAL AIR/HEAT, MODERN TILED BATHROOM, AND FULL PRIVATE BASEMENT FOR STORAGE. LOCATED JUST BLOCKS TO SOUTH BOSTON BEACHES, PARKS, PUBLIC TRANSPORTATION, HIGHWAY ACCESS, SEAPORT DISTRICT AND ALL THE NEW SHOPS, BARS, & RESTAURANTS. AVAILABLE 8/1, TENANT TO PAY FULL FEE.

Terms: One year lease

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 173 I St. have any available units?
173 I St. has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Boston, MA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Boston Rent Report.
What amenities does 173 I St. have?
Some of 173 I St.'s amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 173 I St. currently offering any rent specials?
173 I St. isn't currently offering any rent specials.
Is 173 I St. pet-friendly?
Yes, 173 I St. is pet friendly.
Does 173 I St. offer parking?
Yes, 173 I St. does offer parking.
Does 173 I St. have units with washers and dryers?
Yes, 173 I St. offers units with in unit laundry.
Does 173 I St. have a pool?
No, 173 I St. does not have a pool.
Does 173 I St. have accessible units?
No, 173 I St. does not have accessible units.
Does 173 I St. have units with dishwashers?
Yes, 173 I St. has units with dishwashers.
Have a question for 173 I St.?
What are you most curious about?
Price & Availability
Dining
Schools
Total Move-In Cost
Request a Tour
Rent Specials
How would you like them to get back to you?
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

Waverly Apartments
9 Bronsdon St
Boston, MA 02135
The Eddy
10 New St
Boston, MA 02128
Harborview at the Navy Yard
250 1st Ave
Boston, MA 02129
Girard
50 Malden St
Boston, MA 02118
Ink Block
300 Harrison Ave
Boston, MA 02118
100 Pier 4
100 Pier 4 Blvd.
Boston, MA 02210
MetroMark
3611 Washington St
Boston, MA 02130
Peninsula Apartments
401 Mount Vernon St
Boston, MA 02125

Similar Pages

Boston 1 BedroomsBoston 2 Bedrooms
Boston Apartments with ParkingBoston Pet Friendly Places
Boston Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Cambridge, MAQuincy, MALowell, MAWorcester, MA
Providence, RIBrookline, MAFramingham, MAWaltham, MA
Somerville, MAManchester, NHMalden, MAMedford, MA

Nearby Neighborhoods

AllstonSouth EndFenway Kenmore Audubon Circle Longwood
D Street West BroadwayBack BayDowntown Boston
Columbia PointLower Roxbury

Apartments Near Colleges

Berklee College of MusicBoston University
Bunker Hill Community CollegeEmerson College
Emmanuel College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity