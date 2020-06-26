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8427 Spring Mill Road
Last updated June 27 2019 at 2:24 AM

8427 Spring Mill Road

8427 Spring Mill Rd · No Longer Available
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Location

8427 Spring Mill Rd, Indianapolis, IN 46260
Nora - Far Northside

Amenities

patio / balcony
dishwasher
garage
gym
fireplace
microwave
Unit Amenities
dishwasher
fireplace
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
gym
parking
garage
GREAT 4 BEDROOM, 2 FULL & 1/2 BATHROOM BRICK RANCH LOCATED IN WASHINGTON TOWNSHIP SCHOOLS! HOME FEATURES LIVING RM, FAMILY RM W/WOOD BURNING FIREPLACE, FULLY FENCED BACK YARD WITH LARGE WOOD DECK, LARGE EAT-IN KITCHEN WITH ALL APPLIANCES INCLUDED & SEPARATE DINING AREA. LARGE BEDROOMS AND MASTER BEDROOM W/FULL BATHROOM. THERE IS ALSO A LARGE 20x12 BONUS ROOM THAT WOULD BE GREAT FOR AN OFFICE, EXERCISE ROOM OR PLAY/REC ROOM! CLOSE TO SHOPPING & DINING AND LOCATED JUST 1 BLOCK FROM SPRING MILL ELEMENTARY!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 8427 Spring Mill Road have any available units?
8427 Spring Mill Road doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
What amenities does 8427 Spring Mill Road have?
Some of 8427 Spring Mill Road's amenities include patio / balcony, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 8427 Spring Mill Road currently offering any rent specials?
8427 Spring Mill Road is not currently offering any rent specials.
Is 8427 Spring Mill Road pet-friendly?
No, 8427 Spring Mill Road is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Indianapolis.
Does 8427 Spring Mill Road offer parking?
Yes, 8427 Spring Mill Road offers parking.
Does 8427 Spring Mill Road have units with washers and dryers?
No, 8427 Spring Mill Road does not offer units with in unit laundry.
Does 8427 Spring Mill Road have a pool?
No, 8427 Spring Mill Road does not have a pool.
Does 8427 Spring Mill Road have accessible units?
No, 8427 Spring Mill Road does not have accessible units.
Does 8427 Spring Mill Road have units with dishwashers?
Yes, 8427 Spring Mill Road has units with dishwashers.
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