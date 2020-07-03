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838 Northeast DELWARE Street
Last updated July 3 2019 at 1:51 AM

838 Northeast DELWARE Street

838 N Delaware St · No Longer Available
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Location

838 N Delaware St, Indianapolis, IN 46204
Downtown Indianapolis

Amenities

parking
conference room
Unit Amenities
Property Amenities
conference room
parking
THE PROPERTY IS A 18,283 SQUARE FOOT MIXED -USE BUILDING LOCATED AT NORTH DELAWARE STREET IN INDIANAPOLIS.THE PROPERTY IS LOCATED AT THE SOUTHWEST CORNER OF NORTH DELAWARE STREET AND EAST 9th. THE GROUND FLOOR OF THE BUILDING IA A 12,938 SQUARE FOOT OFFICE SPACE THAT INCLUDES PRIVATE OFFICES, A CONFERENCE ROOM, OPEN OFFICE SPACE, A KITCHEN AND WAREHOUSE SPACE. THE SECOND FLOOR OF THE BUILDING IS A 3,153 SQUARE FOOT RESIDENTIAL UNIT, THE BUILDING ALSO INCLUDES A 2,328 SQUARE FOOT BASEMENT. TWO DOCK DOORS ON THE NORTH SIDE OF THE PROPERTY AND ALSO HAS FENCED IN PARKING.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 838 Northeast DELWARE Street have any available units?
838 Northeast DELWARE Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
Is 838 Northeast DELWARE Street currently offering any rent specials?
838 Northeast DELWARE Street is not currently offering any rent specials.
Is 838 Northeast DELWARE Street pet-friendly?
No, 838 Northeast DELWARE Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Indianapolis.
Does 838 Northeast DELWARE Street offer parking?
Yes, 838 Northeast DELWARE Street offers parking.
Does 838 Northeast DELWARE Street have units with washers and dryers?
No, 838 Northeast DELWARE Street does not offer units with in unit laundry.
Does 838 Northeast DELWARE Street have a pool?
No, 838 Northeast DELWARE Street does not have a pool.
Does 838 Northeast DELWARE Street have accessible units?
No, 838 Northeast DELWARE Street does not have accessible units.
Does 838 Northeast DELWARE Street have units with dishwashers?
No, 838 Northeast DELWARE Street does not have units with dishwashers.
Does 838 Northeast DELWARE Street have units with air conditioning?
No, 838 Northeast DELWARE Street does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
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