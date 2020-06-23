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4935 Peony Place
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

4935 Peony Place

4935 Peony Place · No Longer Available
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Location

4935 Peony Place, Indianapolis, IN 46254
Snacks - Guion Creek

Amenities

patio / balcony
pet friendly
garage
pool
fireplace
carpet
Unit Amenities
carpet
fireplace
patio / balcony
Property Amenities
accepts section 8
pool
cats allowed
dogs allowed
garage
pet friendly
STUNNING 3 BEDROOM 2 BATHROOM HOME FEATURING MAIN LEVEL MASTER BEDROOM SUITE. LARGE GREAT ROOM WITH VAULTED CEILINGS AND FIREPLACE. KITCHEN INCLUDES BREAKFAST BAR, SKYLIGHT, SEPARATE DINING AREA AND AMPLE COUNTER SPACE! SECOND LEVEL WITH ADDITIONAL 2 LOVELY BEDROOMS AND THE SECOND FULL TUB/SHOWER COMBO BATHROOM. LAUNDRY CLOSET OFF KITCHEN AND ATTACHED 2 CAR GARAGE WITH REMOTES. ENJOY THE BACKYARD DECK AND PARTIALLY FENCED YARD WITH FRIENDS AND FAMILY THROUGHOUT THE SEASONS. THIS HOME FEATURES COMMUNITY POOL, PIKE TOWNSHIP SCHOOLS AND IS CONVENIENTLY LOCATED WITHIN MINUTES OF EAGLE CREEK PARK, SHOPPING, AND THE INTERSTATE. NEWER PAINT AND CARPET IN BEAUTIFUL NEUTRAL TONES MAKE THIS HOME MOVE IN READY FOR THE HOLIDAYS!

PIKE TOWNSHIP

THIS PROPERTY IS NOT AVAILABLE FOR SECTION 8

Rental Terms: Rent: $1,200, Application Fee: $50, Available Now

Pet Policy: Cats allowed, Small dogs allowed
This property allows self guided viewing without an appointment. Contact for details.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4935 Peony Place have any available units?
4935 Peony Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Indianapolis, IN.
How much is rent in Indianapolis, IN?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Indianapolis Rent Report.
What amenities does 4935 Peony Place have?
Some of 4935 Peony Place's amenities include patio / balcony, pet friendly, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4935 Peony Place currently offering any rent specials?
4935 Peony Place is not currently offering any rent specials.
Is 4935 Peony Place pet-friendly?
Yes, 4935 Peony Place is pet friendly.
Does 4935 Peony Place offer parking?
Yes, 4935 Peony Place offers parking.
Does 4935 Peony Place have units with washers and dryers?
No, 4935 Peony Place does not offer units with in unit laundry.
Does 4935 Peony Place have a pool?
Yes, 4935 Peony Place has a pool.
Does 4935 Peony Place have accessible units?
No, 4935 Peony Place does not have accessible units.
Does 4935 Peony Place have units with dishwashers?
No, 4935 Peony Place does not have units with dishwashers.
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