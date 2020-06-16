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480 North McClurg Court
Last updated May 22 2020 at 3:09 PM

480 North McClurg Court

480 North Mcclurg Court · (312) 925-7668
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Location

480 North Mcclurg Court, Chicago, IL 60611
Near North Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1210 · Avail. now

$2,000

Click to see floorplan

1 Bed · 1 Bath · 806 sqft

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Amenities

dishwasher
garage
walk in closets
gym
some paid utils
microwave
Unit Amenities
dishwasher
microwave
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
parking
garage
internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 480 North McClurg Court have any available units?
480 North McClurg Court has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 480 North McClurg Court have?
Some of 480 North McClurg Court's amenities include dishwasher, garage, and walk in closets. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 480 North McClurg Court currently offering any rent specials?
480 North McClurg Court isn't currently offering any rent specials.
Is 480 North McClurg Court pet-friendly?
No, 480 North McClurg Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 480 North McClurg Court offer parking?
Yes, 480 North McClurg Court does offer parking.
Does 480 North McClurg Court have units with washers and dryers?
No, 480 North McClurg Court does not offer units with in unit laundry.
Does 480 North McClurg Court have a pool?
No, 480 North McClurg Court does not have a pool.
Does 480 North McClurg Court have accessible units?
No, 480 North McClurg Court does not have accessible units.
Does 480 North McClurg Court have units with dishwashers?
Yes, 480 North McClurg Court has units with dishwashers.
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