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447 West ST JAMES Place
Last updated June 17 2020 at 5:22 AM

447 West ST JAMES Place

447 West Saint James Place · (312) 265-8000
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Location

447 West Saint James Place, Chicago, IL 60614
Lincoln Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 3 · Avail. now

$1,550

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1 Bed · 1 Bath · 800 sqft

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Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
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Unit Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 447 West ST JAMES Place have any available units?
447 West ST JAMES Place has a unit available for $1,550 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 447 West ST JAMES Place have?
Some of 447 West ST JAMES Place's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 447 West ST JAMES Place currently offering any rent specials?
447 West ST JAMES Place isn't currently offering any rent specials.
Is 447 West ST JAMES Place pet-friendly?
No, 447 West ST JAMES Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 447 West ST JAMES Place offer parking?
No, 447 West ST JAMES Place does not offer parking.
Does 447 West ST JAMES Place have units with washers and dryers?
Yes, 447 West ST JAMES Place offers units with in unit laundry.
Does 447 West ST JAMES Place have a pool?
No, 447 West ST JAMES Place does not have a pool.
Does 447 West ST JAMES Place have accessible units?
No, 447 West ST JAMES Place does not have accessible units.
Does 447 West ST JAMES Place have units with dishwashers?
Yes, 447 West ST JAMES Place has units with dishwashers.
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