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1454 West Chestnut Street
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1454 West Chestnut Street

1454 West Chestnut Street · (773) 770-8001
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1454 West Chestnut Street, Chicago, IL 60642
West Town

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1454 West Chestnut Street have any available units?
1454 West Chestnut Street doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Chicago, IL.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
Is 1454 West Chestnut Street currently offering any rent specials?
1454 West Chestnut Street is not currently offering any rent specials.
Is 1454 West Chestnut Street pet-friendly?
No, 1454 West Chestnut Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1454 West Chestnut Street offer parking?
Yes, 1454 West Chestnut Street offers parking.
Does 1454 West Chestnut Street have units with washers and dryers?
No, 1454 West Chestnut Street does not offer units with in unit laundry.
Does 1454 West Chestnut Street have a pool?
No, 1454 West Chestnut Street does not have a pool.
Does 1454 West Chestnut Street have accessible units?
No, 1454 West Chestnut Street does not have accessible units.
Does 1454 West Chestnut Street have units with dishwashers?
No, 1454 West Chestnut Street does not have units with dishwashers.
Does 1454 West Chestnut Street have units with air conditioning?
No, 1454 West Chestnut Street does not have units with air conditioning.
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