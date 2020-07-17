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1336 n burling street
Last updated July 17 2020 at 10:51 AM

1336 n burling street

1336 North Burling Street · (312) 420-5484
COVID-19 Update
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Location

1336 North Burling Street, Chicago, IL 60642
Near North Side

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

2 Bedrooms

Unit 2 beds, 2.5 baths, $2700 · Avail. Aug 1

$2,700

2 Bed · 2.5 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
garbage disposal
dishwasher
garage
walk in closets
Unit Amenities
carpet
dishwasher
fireplace
garbage disposal
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
parking
garage
guest parking
Available 08/01/20 Live Near Old Town, River North & Lincoln Park - Property Id: 307987

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Owner is a licensed broker.
Apply at TurboTenant: http://rental.turbotenant.com/p/1336-n-burling-street-chicago-il/307987
Property Id 307987

(RLNE5944724)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1336 n burling street have any available units?
1336 n burling street has a unit available for $2,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1336 n burling street have?
Some of 1336 n burling street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and garbage disposal. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1336 n burling street currently offering any rent specials?
1336 n burling street is not currently offering any rent specials.
Is 1336 n burling street pet-friendly?
No, 1336 n burling street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1336 n burling street offer parking?
Yes, 1336 n burling street offers parking.
Does 1336 n burling street have units with washers and dryers?
Yes, 1336 n burling street offers units with in unit laundry.
Does 1336 n burling street have a pool?
No, 1336 n burling street does not have a pool.
Does 1336 n burling street have accessible units?
No, 1336 n burling street does not have accessible units.
Does 1336 n burling street have units with dishwashers?
Yes, 1336 n burling street has units with dishwashers.
Interested in 1336 n burling street?
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