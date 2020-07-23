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1125 West Montana Street
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1125 West Montana Street

1125 West Montana Street · (312) 883-3030
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Location

1125 West Montana Street, Chicago, IL 60614
Lincoln Park

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

5 Bedrooms

Unit 5 Bed · Avail. now

$9,750

5 Bed · 6 Bath · 5000 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
recently renovated
ceiling fan
Unit Amenities
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patio / balcony
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Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 3 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1125 West Montana Street have any available units?
1125 West Montana Street has a unit available for $9,750 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Chicago, IL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Chicago Rent Report.
What amenities does 1125 West Montana Street have?
Some of 1125 West Montana Street's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1125 West Montana Street currently offering any rent specials?
1125 West Montana Street is not currently offering any rent specials.
Is 1125 West Montana Street pet-friendly?
No, 1125 West Montana Street is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Chicago.
Does 1125 West Montana Street offer parking?
Yes, 1125 West Montana Street offers parking.
Does 1125 West Montana Street have units with washers and dryers?
Yes, 1125 West Montana Street offers units with in unit laundry.
Does 1125 West Montana Street have a pool?
No, 1125 West Montana Street does not have a pool.
Does 1125 West Montana Street have accessible units?
No, 1125 West Montana Street does not have accessible units.
Does 1125 West Montana Street have units with dishwashers?
Yes, 1125 West Montana Street has units with dishwashers.
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