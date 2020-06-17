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6072 Indian Woods Circle
Last updated June 15 2020 at 8:03 AM

6072 Indian Woods Circle

6072 Indian Wood Circle Southeast · (678) 931-9525
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6072 Indian Wood Circle Southeast, Smyrna, GA 30126

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
garage
recently renovated
Unit Amenities
air conditioning
bathtub
dishwasher
fireplace
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
on-site laundry
parking
pool
garage
tennis court
*TENANT OCCUPIED! DO NOT DISTURB TENANT*

GORGEOUS TOWNHOME IN EXCLUSIVE MABLETON/VININGS AREA SWIM/TENNIS MIN TO I285, SHOPPNG, DINING AND ENTERTAINMENT! NEUTRAL DECORATOR COLORS T/O; OPEN/AIRY PLAN W/FLLY EQUPPD GOURMET KTCHEN;DINING AREA; DECK OFF OF BREAKFAST AREA;FULL FIN TERRACE LVL W/FAM RM, 3 BEDROOMS AND 2.5 BATH;ELEGANT MASTR SUITE ;LUX BATH AND WALK IN CLOSET. FINISHED BASEMENT AND MORE!! RENT INCLUDES WATER, TRASH, LAWN MAINTENANCE AND ACCESS TO ALL AMENITIES. LOCATED IN OAKDALE BLUFFS SUBDIVISION. DIRECTIONS: I285W TO SOUTH COBB DR, TURN RT TO LFT ON HIGHLAND, LFT ON OAKDALE, GO 2 MILES TO LFT INTO S/D ON OAKDALE BLUFFS DR, SCHOOLS: ELEMENTARY: HARMONY-LELAND, MIDDLE: LINDLEY, HIGH: PEBBLEBROOK

OTHER FEATURES TO LOVE ABOUT THIS HOME INCLUDE:

-KITCHEN EQUIPPED WITH ALL APPLIANCES
-BLACK APPLIANCES WITH FRIDGE, GAS RANGE, MICROWAVE, AND DISHWASHER
-HONEY OAK KITCHEN CABINETS WITH UPDATED BRUSHED NICKEL HARDWARE
-BREAKFAST BAR
-BREAKFAST NOOK
-SEPARATE DINING AREA
-SPACIOUS FAMILY ROOM WITH GAS LOG FIREPLACE
-UPDATED LIGHT FIXTURES THROUGHOUT
-WALK IN LAUNDRY WITH WASHER AND DRYER
-LAUNDRY LOCATED UPSTAIRS FOR CONVENIENCE
-POWDER ROOM OFF FROM FAMILY ROOM
-FINISHED BASEMENT WITH INTERIOR AND EXTERIOR ENTRY
-SPACIOUS MASTER BEDROOM WITH CATHEDRAL CEILING
-MASTER BATH INCLUDES SEPARATE GARDEN TUB, SHOWER, CERAMIC TILED FLOORING, AND DOUBLE VANITY
-SPACIOUS WALK IN CLOSET IN MASTER BATH
-2 CAR GARAGE

**BONUS AMENITY INCLUDED** A portion of Tenant's total amount due will be used to have HVAC filters delivered to their home approximately every 60 days under the Utility & Maintenance Reduction Program to help you save 5-15% your heating and cooling bill as well as create a clean healthy living environment. NOTE: We do not advertise our properties on Craigslist so if you see this property on that site please DISREGARD. IT'S-A SCAM!!!! Rental Criteria: http://www.skylinepropertiesga.com/rental-criteria *Pet policy: Sorry no pets. *$49 application fee (per adult, 18 years and older) www.applyforthishouse.com

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 6072 Indian Woods Circle have any available units?
6072 Indian Woods Circle doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Smyrna, GA.
How much is rent in Smyrna, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Smyrna Rent Report.
What amenities does 6072 Indian Woods Circle have?
Some of 6072 Indian Woods Circle's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 6072 Indian Woods Circle currently offering any rent specials?
6072 Indian Woods Circle isn't currently offering any rent specials.
Is 6072 Indian Woods Circle pet-friendly?
Yes, 6072 Indian Woods Circle is pet friendly.
Does 6072 Indian Woods Circle offer parking?
Yes, 6072 Indian Woods Circle does offer parking.
Does 6072 Indian Woods Circle have units with washers and dryers?
Yes, 6072 Indian Woods Circle offers units with in unit laundry.
Does 6072 Indian Woods Circle have a pool?
Yes, 6072 Indian Woods Circle has a pool.
Does 6072 Indian Woods Circle have accessible units?
No, 6072 Indian Woods Circle does not have accessible units.
Does 6072 Indian Woods Circle have units with dishwashers?
Yes, 6072 Indian Woods Circle has units with dishwashers.
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