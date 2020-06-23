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3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326
Last updated May 21 2020 at 2:59 AM

3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326

3338 Peachtree Rd NE · No Longer Available
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Location

3338 Peachtree Rd NE, Atlanta, GA 30305
North Buckhead

Amenities

patio / balcony
dishwasher
parking
recently renovated
walk in closets
pool
Unit Amenities
dishwasher
furnished
microwave
patio / balcony
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
elevator
parking
pool
sauna
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 have any available units?
3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Atlanta, GA.
How much is rent in Atlanta, GA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Atlanta Rent Report.
What amenities does 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 have?
Some of 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326's amenities include patio / balcony, dishwasher, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 currently offering any rent specials?
3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 is not currently offering any rent specials.
Is 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 pet-friendly?
No, 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Atlanta.
Does 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 offer parking?
Yes, 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 offers parking.
Does 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 have units with washers and dryers?
No, 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 does not offer units with in unit laundry.
Does 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 have a pool?
Yes, 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 has a pool.
Does 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 have accessible units?
No, 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 does not have accessible units.
Does 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 have units with dishwashers?
Yes, 3338 Peachtree Rd NE Atlanta, GA 30326 has units with dishwashers.
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