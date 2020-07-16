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11415 Nautica Court
Last updated July 1 2020 at 11:43 PM

11415 Nautica Court

11415 Nautica Court · (561) 371-1075
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Location

11415 Nautica Court, Wellington, FL 33449
Isles at Wellington

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$2,600

4 Bed · 3 Bath · 2816 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
gym
parking
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 11415 Nautica Court have any available units?
11415 Nautica Court has a unit available for $2,600 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Wellington, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Wellington Rent Report.
What amenities does 11415 Nautica Court have?
Some of 11415 Nautica Court's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 11415 Nautica Court currently offering any rent specials?
11415 Nautica Court is not currently offering any rent specials.
Is 11415 Nautica Court pet-friendly?
No, 11415 Nautica Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wellington.
Does 11415 Nautica Court offer parking?
Yes, 11415 Nautica Court offers parking.
Does 11415 Nautica Court have units with washers and dryers?
Yes, 11415 Nautica Court offers units with in unit laundry.
Does 11415 Nautica Court have a pool?
Yes, 11415 Nautica Court has a pool.
Does 11415 Nautica Court have accessible units?
No, 11415 Nautica Court does not have accessible units.
Does 11415 Nautica Court have units with dishwashers?
Yes, 11415 Nautica Court has units with dishwashers.
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