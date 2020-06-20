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10634 Versailles Boulevard
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10634 Versailles Boulevard

10634 Versailles Boulevard · (847) 865-9309
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Location

10634 Versailles Boulevard, Wellington, FL 33449
Versailles

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 4 Bed · Avail. now

$5,800

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4 Bed · 5 Bath · 3687 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
hardwood floors
dishwasher
pool
clubhouse
Unit Amenities
dishwasher
furnished
hardwood floors
in unit laundry
oven
patio / balcony
Property Amenities
clubhouse
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bbq/grill
media room
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 10634 Versailles Boulevard have any available units?
10634 Versailles Boulevard has a unit available for $5,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Wellington, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Wellington Rent Report.
What amenities does 10634 Versailles Boulevard have?
Some of 10634 Versailles Boulevard's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 10634 Versailles Boulevard currently offering any rent specials?
10634 Versailles Boulevard isn't currently offering any rent specials.
Is 10634 Versailles Boulevard pet-friendly?
No, 10634 Versailles Boulevard is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Wellington.
Does 10634 Versailles Boulevard offer parking?
No, 10634 Versailles Boulevard does not offer parking.
Does 10634 Versailles Boulevard have units with washers and dryers?
Yes, 10634 Versailles Boulevard offers units with in unit laundry.
Does 10634 Versailles Boulevard have a pool?
Yes, 10634 Versailles Boulevard has a pool.
Does 10634 Versailles Boulevard have accessible units?
No, 10634 Versailles Boulevard does not have accessible units.
Does 10634 Versailles Boulevard have units with dishwashers?
Yes, 10634 Versailles Boulevard has units with dishwashers.
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