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Tamarac, FL
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7820 Colony Circle S #301 - 1
Last updated June 15 2020 at 8:03 AM

7820 Colony Circle S #301 - 1

7820 South Colony Circle · (954) 636-7993
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Location

7820 South Colony Circle, Tamarac, FL 33321
Woodland Lakes

Price and availability

INFO PROVIDED BY Buildium

2 Bedrooms

Unit 2 Bed · Avail. now

$1,300

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 949 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
dishwasher
parking
pool
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
oven
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
clubhouse
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on-site laundry
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SPACIOUS 2 BEDROOM, 2 BATH CONDO ON 3RD FLOOR IN ELEVATOR BUILDING. FRESHLY PAINTED, NEW LAMINATE FLOORS, NEW CABINET DOORS IN KITCHEN AND BATHS, LAUNDRY ROOM ON EACH FLOOR IN THE BUILDING. CONVENIENTLY LOCATED CLOSE TO SHOPPING, DINING, SCHOOLS, MAJOR ROADS AND HIGHWAYS. ASSOCIATION TAKES UP TO TWO WEEKS AND REQUIRES A MINIMUM OF 625 CREDIT SCORE TO BE APPROVED. NO PETS ALLOWED. MOVE IN WITH FIRST MONTH'S RENT AND ONE MONTH SECURITY DEPOSIT WITH CREDIT OVER 650 (ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT REQUIRED WITH LOWER CREDIT).

CONTACT:

LUMI BULARCA
CELL: 954-636-7993

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 7820 Colony Circle S #301 - 1 have any available units?
7820 Colony Circle S #301 - 1 has a unit available for $1,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 7820 Colony Circle S #301 - 1 have?
Some of 7820 Colony Circle S #301 - 1's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 7820 Colony Circle S #301 - 1 currently offering any rent specials?
7820 Colony Circle S #301 - 1 isn't currently offering any rent specials.
Is 7820 Colony Circle S #301 - 1 pet-friendly?
No, 7820 Colony Circle S #301 - 1 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Tamarac.
Does 7820 Colony Circle S #301 - 1 offer parking?
Yes, 7820 Colony Circle S #301 - 1 does offer parking.
Does 7820 Colony Circle S #301 - 1 have units with washers and dryers?
No, 7820 Colony Circle S #301 - 1 does not offer units with in unit laundry.
Does 7820 Colony Circle S #301 - 1 have a pool?
Yes, 7820 Colony Circle S #301 - 1 has a pool.
Does 7820 Colony Circle S #301 - 1 have accessible units?
No, 7820 Colony Circle S #301 - 1 does not have accessible units.
Does 7820 Colony Circle S #301 - 1 have units with dishwashers?
Yes, 7820 Colony Circle S #301 - 1 has units with dishwashers.
Does 7820 Colony Circle S #301 - 1 have units with air conditioning?
Yes, 7820 Colony Circle S #301 - 1 has units with air conditioning.
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