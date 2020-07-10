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Surfside, FL
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9065 Dickens Ave
Last updated July 10 2020 at 4:22 PM

9065 Dickens Ave

9065 Dickens Avenue · (305) 389-2554
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Location

9065 Dickens Avenue, Surfside, FL 33154
Surfside

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$4,900

3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
granite counters
hardwood floors
dishwasher
garage
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
stainless steel
Property Amenities
game room
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9065 Dickens Ave have any available units?
9065 Dickens Ave has a unit available for $4,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9065 Dickens Ave have?
Some of 9065 Dickens Ave's amenities include in unit laundry, granite counters, and hardwood floors. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9065 Dickens Ave currently offering any rent specials?
9065 Dickens Ave is not currently offering any rent specials.
Is 9065 Dickens Ave pet-friendly?
No, 9065 Dickens Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Surfside.
Does 9065 Dickens Ave offer parking?
Yes, 9065 Dickens Ave offers parking.
Does 9065 Dickens Ave have units with washers and dryers?
Yes, 9065 Dickens Ave offers units with in unit laundry.
Does 9065 Dickens Ave have a pool?
Yes, 9065 Dickens Ave has a pool.
Does 9065 Dickens Ave have accessible units?
No, 9065 Dickens Ave does not have accessible units.
Does 9065 Dickens Ave have units with dishwashers?
Yes, 9065 Dickens Ave has units with dishwashers.
Does 9065 Dickens Ave have units with air conditioning?
No, 9065 Dickens Ave does not have units with air conditioning.
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