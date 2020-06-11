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North Miami Beach, FL
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3566 NE 168th St
Last updated June 4 2020 at 9:15 AM

3566 NE 168th St

3566 Northeast 168th Street · (305) 405-0615
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Location

3566 Northeast 168th Street, North Miami Beach, FL 33160
Eastern Shores

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 3 · Avail. now

$1,650

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1 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
parking
microwave
furnished
range
Unit Amenities
furnished
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
AMAZING AND TASTEFULLY FURNISHED ONE BEDROOM IN EASTERN SHORES FEELS LIKE A HOME WITH A HUGE DECK OVERLOOKING THE DECK AREA AND THEN THE CANAL, THERE ARE NO NEIGHBORS ABOVE YOU IN THIS MID-CENTURY FOURPLEX, THIS OVERSIZE ONE BEDROOM REALLY FEELS LIKE A TWO BEDROOM APARTMENT. IT COMES WITH A PARKING SPOT AND AN EXCELLENT LOCATION WHERE YOU CAN WALK TO THE SHOPPING CENTER OR WALK TO THE BEACH, HURRY WILL NOT LAST IN THE SEASON, LANDLORD REQUIRES CREDIT,BACKGROUND, PROOF OF INCOME AND RENTAL REFERENCE PLUS RENTAL APPLICATION TO BE CONSIDERED, FIRST MONTH & 2 SECURITIES, A $30 APPLICATION FEE,if pet, then pet fee is $300 non refundable. DOCK AVAILABLE FOR
A FEE. Landlord will check background, credit, proof of income & rental references

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3566 NE 168th St have any available units?
3566 NE 168th St has a unit available for $1,650 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3566 NE 168th St have?
Some of 3566 NE 168th St's amenities include patio / balcony, pet friendly, and parking. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3566 NE 168th St currently offering any rent specials?
3566 NE 168th St isn't currently offering any rent specials.
Is 3566 NE 168th St pet-friendly?
Yes, 3566 NE 168th St is pet friendly.
Does 3566 NE 168th St offer parking?
Yes, 3566 NE 168th St does offer parking.
Does 3566 NE 168th St have units with washers and dryers?
No, 3566 NE 168th St does not offer units with in unit laundry.
Does 3566 NE 168th St have a pool?
No, 3566 NE 168th St does not have a pool.
Does 3566 NE 168th St have accessible units?
No, 3566 NE 168th St does not have accessible units.
Does 3566 NE 168th St have units with dishwashers?
No, 3566 NE 168th St does not have units with dishwashers.
Does 3566 NE 168th St have units with air conditioning?
No, 3566 NE 168th St does not have units with air conditioning.
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