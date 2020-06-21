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Miami Beach, FL
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825 80th St
Last updated June 18 2020 at 3:20 AM

825 80th St

825 80th Street · No Longer Available
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Location

825 80th Street, Miami Beach, FL 33141
North Beach

Amenities

on-site laundry
recently renovated
air conditioning
ceiling fan
some paid utils
internet access
Unit Amenities
air conditioning
ceiling fan
recently renovated
Property Amenities
on-site laundry
internet access
STUDIO LOCATED IN SOUGHT AFTER NORTH BEACH NEIGHBORHOOD, JUST A SHORT WALK TO THE BEACH. PROPERTY IS KEPT IN PRISTINE CONDITION AND FEATURES LAUNDRY FACILITY, 24 HOUR VIDEO CAMERA SURVEILLANCE AND KEY-ACCESS GATE. THE UNIT IS FULLY EQUIPPED WITH CEILING FANS, BLINDS AND WALL UNIT AIR CONDITIONER. HIGH SPEED WIFI INTERNET INCLUDED IN RENT PRICE!! APARTMENT WAS RENOVATED IN JANUARY OF 2018 AND FEATURES COMPLETE KITCHEN WITH APPLIANCES. SAME DAY APPROVAL IF ALL SCREENING DOCUMENTS ARE PROVIDED. FIRST MONTH OF RENT PLUS 1 SECURITY DEPOSIT TO MOVE IN

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 825 80th St have any available units?
825 80th St doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Miami Beach, FL.
How much is rent in Miami Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Beach Rent Report.
What amenities does 825 80th St have?
Some of 825 80th St's amenities include on-site laundry, recently renovated, and air conditioning. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 825 80th St currently offering any rent specials?
825 80th St isn't currently offering any rent specials.
Is 825 80th St pet-friendly?
No, 825 80th St is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami Beach.
Does 825 80th St offer parking?
No, 825 80th St does not offer parking.
Does 825 80th St have units with washers and dryers?
No, 825 80th St does not offer units with in unit laundry.
Does 825 80th St have a pool?
No, 825 80th St does not have a pool.
Does 825 80th St have accessible units?
No, 825 80th St does not have accessible units.
Does 825 80th St have units with dishwashers?
No, 825 80th St does not have units with dishwashers.
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