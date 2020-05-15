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Miami Beach, FL
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401 Ocean Dr
Last updated June 15 2020 at 12:21 AM

401 Ocean Dr

401 Ocean Drive · (917) 767-7000
COVID-19 Update
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Location

401 Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139
South Point

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 606 · Avail. now

$2,000

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2 Bed · 1 Bath

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Amenities

dishwasher
garage
recently renovated
pool
concierge
sauna
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
microwave
range
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recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 401 Ocean Dr have any available units?
401 Ocean Dr has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Beach Rent Report.
What amenities does 401 Ocean Dr have?
Some of 401 Ocean Dr's amenities include dishwasher, garage, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 401 Ocean Dr currently offering any rent specials?
401 Ocean Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 401 Ocean Dr pet-friendly?
No, 401 Ocean Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami Beach.
Does 401 Ocean Dr offer parking?
Yes, 401 Ocean Dr does offer parking.
Does 401 Ocean Dr have units with washers and dryers?
No, 401 Ocean Dr does not offer units with in unit laundry.
Does 401 Ocean Dr have a pool?
Yes, 401 Ocean Dr has a pool.
Does 401 Ocean Dr have accessible units?
No, 401 Ocean Dr does not have accessible units.
Does 401 Ocean Dr have units with dishwashers?
Yes, 401 Ocean Dr has units with dishwashers.
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