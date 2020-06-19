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1355 S Biscayne Point Rd
Last updated May 1 2020 at 1:50 AM

1355 S Biscayne Point Rd

1355 South Biscayne Point Road · (786) 566-3505
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Location

1355 South Biscayne Point Road, Miami Beach, FL 33141
North Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$3,350

Click to see floorplan

3 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
walk in closets
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
in unit laundry
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1355 S Biscayne Point Rd have any available units?
1355 S Biscayne Point Rd has a unit available for $3,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Miami Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Miami Beach Rent Report.
What amenities does 1355 S Biscayne Point Rd have?
Some of 1355 S Biscayne Point Rd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1355 S Biscayne Point Rd currently offering any rent specials?
1355 S Biscayne Point Rd isn't currently offering any rent specials.
Is 1355 S Biscayne Point Rd pet-friendly?
No, 1355 S Biscayne Point Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Miami Beach.
Does 1355 S Biscayne Point Rd offer parking?
No, 1355 S Biscayne Point Rd does not offer parking.
Does 1355 S Biscayne Point Rd have units with washers and dryers?
Yes, 1355 S Biscayne Point Rd offers units with in unit laundry.
Does 1355 S Biscayne Point Rd have a pool?
No, 1355 S Biscayne Point Rd does not have a pool.
Does 1355 S Biscayne Point Rd have accessible units?
No, 1355 S Biscayne Point Rd does not have accessible units.
Does 1355 S Biscayne Point Rd have units with dishwashers?
Yes, 1355 S Biscayne Point Rd has units with dishwashers.
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