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Meadow Woods, FL
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2524 Carrickton Cir
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

2524 Carrickton Cir

2524 Carrickton Circle · No Longer Available
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Location

2524 Carrickton Circle, Meadow Woods, FL 32824
Wyndham Lakes Estates

Amenities

pet friendly
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
Bedrooms: 5
Bathrooms: 3
Property Sub Type: Two Story Single Family Home
Square Ft: 3210
Year Built: 2012

Pets: Dogs OK, Sorry, No Cats (Dangerous Pets are not permitted, Pit Bulls, etc.)
AVAILABLE:NOW

***HURRY THIS OFFER ENDS SOON. OFFER FOR QUALIFIED APPLICANTS ONLY (PLEASE VIEW OUR APPLICATION GUIDELINES AT OUR WEBSITE.). THIS OFFER IS BASED UPON A 12 MONTH LEASE BEING SIGNED WITHIN 3 DAYS OF THE INITIAL VIEW OF THE OF PROPERTY. OCCUPANCY OF PROPERTY AND COMMENCEMENT OF RENTAL AGREEMENT MUST BEGIN WITHIN 14 DAYS OF THE INITIAL VIEWING OF THE PROPERTY. THE RENT FOR THE FIRST 120 DAYS OF THE LEASE ON THIS PROPERTY IS $1999.00 PER MONTH. THE REMAINING TERMS OF THE LEASE SHALL BE BASED UPON THE ORIGINAL LISTED PRICE OF $2099.00 PER MONTH. THE TENANT MUST FULFILL THE ENTIRE LEASE OR THE AMOUNT THAT WAS DISCOUNTED ON THE FIRST 120 DAYS WILL BE CHARGED AT TIME OF TERMINATION AS ADDITIONAL RENT. THE SECURITY DEPOSIT DUE WITH AN APPROVED APPLICATION IS $2099.00. OTHER FEES/DEPOSITS MAY APPLY

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2524 Carrickton Cir have any available units?
2524 Carrickton Cir doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Meadow Woods, FL.
Is 2524 Carrickton Cir currently offering any rent specials?
2524 Carrickton Cir isn't currently offering any rent specials.
Is 2524 Carrickton Cir pet-friendly?
Yes, 2524 Carrickton Cir is pet friendly.
Does 2524 Carrickton Cir offer parking?
No, 2524 Carrickton Cir does not offer parking.
Does 2524 Carrickton Cir have units with washers and dryers?
No, 2524 Carrickton Cir does not offer units with in unit laundry.
Does 2524 Carrickton Cir have a pool?
No, 2524 Carrickton Cir does not have a pool.
Does 2524 Carrickton Cir have accessible units?
No, 2524 Carrickton Cir does not have accessible units.
Does 2524 Carrickton Cir have units with dishwashers?
No, 2524 Carrickton Cir does not have units with dishwashers.
Does 2524 Carrickton Cir have units with air conditioning?
No, 2524 Carrickton Cir does not have units with air conditioning.
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