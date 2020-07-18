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Kendall, FL
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9300 SW 132nd St
Last updated July 7 2020 at 5:51 AM

9300 SW 132nd St

9300 Southwest 132nd Street · (305) 695-6300
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Location

9300 Southwest 132nd Street, Kendall, FL 33176
Kendall

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 9300 · Avail. now

$2,300

2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
parking
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
NICELY UPDATED TOWNHOME CONVENIENTLY LOCATED NEXT TO THE FALLS AND THE YMCA. THIS RECENTLY RENOVATED CORNER PROPERTY FEATURES 2BED/2BATH, SPACIOUS KITCHEN AND LIVING AREA, FULL SIZE WASHER/DRYER, AND LOTS OF NATURAL LIGHT. THE BACK PATIO IS EQUIPPED WITH BUILT IN CANOPY, SHED FOR ADDITIONAL STORAGE AND TURF FOR EASY MAINTENANCE. THE HOME ALSO OFFERS PARKING FOR 2 CARS WITH NUMEROUS VISITOR SPACES. PETS ARE OK. PROSPECTIVE TENANTS ARE REQUIRED TO PROVIDE CURRENT CREDIT AND BACKGROUND REPORTS, RECENT PAY STUBS AND BANK STATEMENTS. PROPERTY IS AVAILABLE AUGUST 1ST.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9300 SW 132nd St have any available units?
9300 SW 132nd St has a unit available for $2,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9300 SW 132nd St have?
Some of 9300 SW 132nd St's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9300 SW 132nd St currently offering any rent specials?
9300 SW 132nd St is not currently offering any rent specials.
Is 9300 SW 132nd St pet-friendly?
Yes, 9300 SW 132nd St is pet friendly.
Does 9300 SW 132nd St offer parking?
Yes, 9300 SW 132nd St offers parking.
Does 9300 SW 132nd St have units with washers and dryers?
Yes, 9300 SW 132nd St offers units with in unit laundry.
Does 9300 SW 132nd St have a pool?
No, 9300 SW 132nd St does not have a pool.
Does 9300 SW 132nd St have accessible units?
No, 9300 SW 132nd St does not have accessible units.
Does 9300 SW 132nd St have units with dishwashers?
Yes, 9300 SW 132nd St has units with dishwashers.
Does 9300 SW 132nd St have units with air conditioning?
No, 9300 SW 132nd St does not have units with air conditioning.
Interested in 9300 SW 132nd St?
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