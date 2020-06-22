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Kendall, FL
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9089 Sw 129th Ln
Last updated June 10 2020 at 8:41 AM

9089 Sw 129th Ln

9089 Southwest 129th Lane · (201) 845-7300
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Location

9089 Southwest 129th Lane, Kendall, FL 33176
Kendall

Price and availability

INFO PROVIDED BY Sublet

3 Bedrooms

Unit 3 Bed · Avail. now

$2,350

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3 Bed · 2 Bath · 2920 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
pet friendly
parking
pool
dog park
Unit Amenities
in unit laundry
patio / balcony
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
basketball court
dog park
parking
pool
tennis court
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9089 Sw 129th Ln have any available units?
9089 Sw 129th Ln has a unit available for $2,350 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 9089 Sw 129th Ln have?
Some of 9089 Sw 129th Ln's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9089 Sw 129th Ln currently offering any rent specials?
9089 Sw 129th Ln isn't currently offering any rent specials.
Is 9089 Sw 129th Ln pet-friendly?
Yes, 9089 Sw 129th Ln is pet friendly.
Does 9089 Sw 129th Ln offer parking?
Yes, 9089 Sw 129th Ln does offer parking.
Does 9089 Sw 129th Ln have units with washers and dryers?
Yes, 9089 Sw 129th Ln offers units with in unit laundry.
Does 9089 Sw 129th Ln have a pool?
Yes, 9089 Sw 129th Ln has a pool.
Does 9089 Sw 129th Ln have accessible units?
No, 9089 Sw 129th Ln does not have accessible units.
Does 9089 Sw 129th Ln have units with dishwashers?
No, 9089 Sw 129th Ln does not have units with dishwashers.
Does 9089 Sw 129th Ln have units with air conditioning?
No, 9089 Sw 129th Ln does not have units with air conditioning.
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