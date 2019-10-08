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417 NE 17th Ave
Last updated May 1 2020 at 7:12 PM

417 NE 17th Ave

417 Northeast 17th Avenue · (954) 918-3594
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Location

417 Northeast 17th Avenue, Fort Lauderdale, FL 33301
Victoria Park

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INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1 · Avail. now

$1,700

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1 Bed · 1 Bath · 480 sqft

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Amenities

on-site laundry
patio / balcony
granite counters
parking
stainless steel
pool
Unit Amenities
air conditioning
carpet
furnished
granite counters
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patio / balcony
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Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 417 NE 17th Ave have any available units?
417 NE 17th Ave has a unit available for $1,700 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 417 NE 17th Ave have?
Some of 417 NE 17th Ave's amenities include on-site laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 417 NE 17th Ave currently offering any rent specials?
417 NE 17th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 417 NE 17th Ave pet-friendly?
No, 417 NE 17th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 417 NE 17th Ave offer parking?
Yes, 417 NE 17th Ave does offer parking.
Does 417 NE 17th Ave have units with washers and dryers?
No, 417 NE 17th Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 417 NE 17th Ave have a pool?
Yes, 417 NE 17th Ave has a pool.
Does 417 NE 17th Ave have accessible units?
No, 417 NE 17th Ave does not have accessible units.
Does 417 NE 17th Ave have units with dishwashers?
No, 417 NE 17th Ave does not have units with dishwashers.
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