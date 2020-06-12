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411 N New River Dr
Last updated April 30 2020 at 5:05 PM

411 N New River Dr

411 North New River Drive East · (954) 560-9510
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Location

411 North New River Drive East, Fort Lauderdale, FL 33301
Downtown Fort Lauderdale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 2305 · Avail. now

$5,500

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1630 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
walk in closets
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
extra storage
furnished
ice maker
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
Property Amenities
gym
on-site laundry
pool
bbq/grill
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internet access
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 411 N New River Dr have any available units?
411 N New River Dr has a unit available for $5,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 411 N New River Dr have?
Some of 411 N New River Dr's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 411 N New River Dr currently offering any rent specials?
411 N New River Dr isn't currently offering any rent specials.
Is 411 N New River Dr pet-friendly?
No, 411 N New River Dr is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 411 N New River Dr offer parking?
No, 411 N New River Dr does not offer parking.
Does 411 N New River Dr have units with washers and dryers?
Yes, 411 N New River Dr offers units with in unit laundry.
Does 411 N New River Dr have a pool?
Yes, 411 N New River Dr has a pool.
Does 411 N New River Dr have accessible units?
No, 411 N New River Dr does not have accessible units.
Does 411 N New River Dr have units with dishwashers?
Yes, 411 N New River Dr has units with dishwashers.
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