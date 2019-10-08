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1830 S OCEAN DR
Last updated April 3 2020 at 1:20 PM

1830 S OCEAN DR

1830 South Ocean Drive · (786) 617-8865
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Location

1830 South Ocean Drive, Fort Lauderdale, FL 33316
Harbour Isles of Fort Lauderdale

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 3605 · Avail. now

$2,800

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1 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
new construction
gym
pool
Unit Amenities
dishwasher
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
refrigerator
Property Amenities
concierge
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1830 S OCEAN DR have any available units?
1830 S OCEAN DR has a unit available for $2,800 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1830 S OCEAN DR have?
Some of 1830 S OCEAN DR's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1830 S OCEAN DR currently offering any rent specials?
1830 S OCEAN DR isn't currently offering any rent specials.
Is 1830 S OCEAN DR pet-friendly?
No, 1830 S OCEAN DR is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Fort Lauderdale.
Does 1830 S OCEAN DR offer parking?
No, 1830 S OCEAN DR does not offer parking.
Does 1830 S OCEAN DR have units with washers and dryers?
Yes, 1830 S OCEAN DR offers units with in unit laundry.
Does 1830 S OCEAN DR have a pool?
Yes, 1830 S OCEAN DR has a pool.
Does 1830 S OCEAN DR have accessible units?
No, 1830 S OCEAN DR does not have accessible units.
Does 1830 S OCEAN DR have units with dishwashers?
Yes, 1830 S OCEAN DR has units with dishwashers.
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