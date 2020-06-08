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1120 NE 2nd Ave
Last updated July 21 2020 at 1:03 AM

1120 NE 2nd Ave

1120 Northeast 2nd Avenue · (954) 229-2222
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Location

1120 Northeast 2nd Avenue, Fort Lauderdale, FL 33304
South Middle River

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

4 Bedrooms

Unit 1441 · Avail. now

$5,300

4 Bed · 2 Bath

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Amenities

patio / balcony
pet friendly
recently renovated
pool
air conditioning
key fob access
Unit Amenities
air conditioning
furnished
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1120 NE 2nd Ave have any available units?
1120 NE 2nd Ave has a unit available for $5,300 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 1120 NE 2nd Ave have?
Some of 1120 NE 2nd Ave's amenities include patio / balcony, pet friendly, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1120 NE 2nd Ave currently offering any rent specials?
1120 NE 2nd Ave is not currently offering any rent specials.
Is 1120 NE 2nd Ave pet-friendly?
Yes, 1120 NE 2nd Ave is pet friendly.
Does 1120 NE 2nd Ave offer parking?
No, 1120 NE 2nd Ave does not offer parking.
Does 1120 NE 2nd Ave have units with washers and dryers?
No, 1120 NE 2nd Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 1120 NE 2nd Ave have a pool?
Yes, 1120 NE 2nd Ave has a pool.
Does 1120 NE 2nd Ave have accessible units?
No, 1120 NE 2nd Ave does not have accessible units.
Does 1120 NE 2nd Ave have units with dishwashers?
No, 1120 NE 2nd Ave does not have units with dishwashers.
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