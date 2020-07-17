All apartments in Fort Lauderdale
Find more places like 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Fort Lauderdale, FL
/
101 S Fort Lauderdale Beach Blvd
Last updated July 5 2020 at 10:22 PM

101 S Fort Lauderdale Beach Blvd

101 North Fort Lauderdale Beach Boulevard · (305) 606-2048
COVID-19 Update
Some leasing offices are not allowing visitors at this time, but most are open for business by phone or email. Please reach out to them directly for virtual touring options.
Browse Similar Places
Fort Lauderdale
See all
Apartments with Gym
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all

Location

101 North Fort Lauderdale Beach Boulevard, Fort Lauderdale, FL 33316
Central Beach

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 2401 · Avail. now

$15,495

3 Bed · 3 Bath

Report This Listing

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pet friendly
new construction
recently renovated
Unit Amenities
dishwasher
furnished
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
recently renovated
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
clubhouse
dog park
elevator
gym
pool
bbq/grill
media room
new construction
PANORAMIC SE CORNER VIEWS FROM THIS HIGHLY DESIRABLE SPECTACULAR CONDO THAT HAS BEEN COMPLETELY REMODELED WITH TOP QUALITY CRAFTMANSHIP! NO EXPENSE SPARED! LOCATED HIGH ON THE 24th FLOOR, UNOBSTRUCTED 180* VIEWS WITH PRIVATE WRAPAROUND BALCONY! PRIVATE ELEVATOR ENTRY, MARBLE FLOORS, HUGE OPEN KITCHEN WITH WATERFALL ONYX DINING TABLE FOR 8, TOP OF THE LINE APPLIANCES,FLOOR TO CEILING IMPACT WINDOWS WITH PRIME OCEANFRONT, INTRACOASTAL AND CITY VIEWS! $125K MEDIA ROOM, HUGE MASTER WALK IN CLOSET, SMART HOME WITH AUDIO, LIGHTING,& AUTOMATIC BLINDS CENTRALLY LOCATED WITHIN WALKING DISTANCE TO EVERYTHING! TOP NOTCH BUILDING RECENTLY RENOVATED WITH 24 HR SECURITY, DOG PARK,OLYMPIC SIZE POOL & WHIRLPOOL, GYM, CLUB ROOM! THE BEST FOR FT LAUDERDALE BCH LIVING!FURNISHED OR UNFURN,OR FOR SALE $ 2,995,

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
Parking Details: None, 2 spaces/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd have any available units?
101 S Fort Lauderdale Beach Blvd has a unit available for $15,495 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Fort Lauderdale, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Fort Lauderdale Rent Report.
What amenities does 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd have?
Some of 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd currently offering any rent specials?
101 S Fort Lauderdale Beach Blvd is not currently offering any rent specials.
Is 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd pet-friendly?
Yes, 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd is pet friendly.
Does 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd offer parking?
No, 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd does not offer parking.
Does 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd have units with washers and dryers?
Yes, 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd offers units with in unit laundry.
Does 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd have a pool?
Yes, 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd has a pool.
Does 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd have accessible units?
No, 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd does not have accessible units.
Does 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd have units with dishwashers?
Yes, 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd has units with dishwashers.
Interested in 101 S Fort Lauderdale Beach Blvd?
Add a Message
You agree to Apartment List’s Terms of Use & Privacy Policy and to be contacted by us or third parties.

By registering, you give us your express written consent to deliver automated text messages to you at the phone number provided. Consent is not a condition of purchase. Your registration acts as your binding electronic signature.

Similar Listings

The Whitney
120 Northeast 4th Street
Fort Lauderdale, FL 33301
BLU on Marina Boulevard
1401 Marina Mile Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33315
The Queue
817 SE 2nd St
Fort Lauderdale, FL 33316
TGM Harbor Beach
1721 SE 17th St
Fort Lauderdale, FL 33316
Elan 16 Forty
1640 E Sunrise Blvd
Fort Lauderdale, FL 33304
Vu New River
510 SE 5th Ave
Fort Lauderdale, FL 33301
Amaray Las Olas
215 SE 8th Ave
Fort Lauderdale, FL 33301
Exchange Lofts
115 NE 3rd Ave
Fort Lauderdale, FL 33301

Similar Pages

Fort Lauderdale 1 BedroomsFort Lauderdale 2 BedroomsFort Lauderdale Apartments with Gyms
Fort Lauderdale Dog Friendly ApartmentsFort Lauderdale Studio Apartments
Miami-Dade County ApartmentsPalm Beach County Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Miami, FLBoca Raton, FLWest Palm Beach, FLPembroke Pines, FLPlantation, FLCoral Springs, FLMiramar, FL
Boynton Beach, FLDavie, FLDelray Beach, FLPompano Beach, FLHialeah, FLHollywood, FLSunrise, FL
Doral, FLCoconut Creek, FLDeerfield Beach, FLCoral Gables, FLWellington, FLTamarac, FL

Nearby Neighborhoods

Flagler HeightsDowntown Fort LauderdaleRiver Oaks
Victoria ParkCoral RidgeTarpon River
Lake RidgeProgresso Village

Apartments Near Colleges

Broward CollegeKeiser University-Ft Lauderdale
Atlantic Technical CollegeCarlos Albizu University-Miami
Miami Dade College
About usCareersRental TrendsSupportPrivacy PolicyTerms of UseSitemap
Equal Housing Opportunity