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185 NE 4th Avenue
Last updated June 12 2020 at 6:26 PM

185 NE 4th Avenue

185 Northeast 4th Avenue · (561) 237-4240
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Location

185 Northeast 4th Avenue, Delray Beach, FL 33483

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 210 · Avail. now

$3,390

Click to see floorplan

2 Bed · 2 Bath · 1087 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
garage
pool
bbq/grill
Unit Amenities
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furnished
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refrigerator
Property Amenities
parking
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 1 space/unit.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 185 NE 4th Avenue have any available units?
185 NE 4th Avenue has a unit available for $3,390 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Delray Beach, FL?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Delray Beach Rent Report.
What amenities does 185 NE 4th Avenue have?
Some of 185 NE 4th Avenue's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 185 NE 4th Avenue currently offering any rent specials?
185 NE 4th Avenue isn't currently offering any rent specials.
Is 185 NE 4th Avenue pet-friendly?
No, 185 NE 4th Avenue is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Delray Beach.
Does 185 NE 4th Avenue offer parking?
Yes, 185 NE 4th Avenue does offer parking.
Does 185 NE 4th Avenue have units with washers and dryers?
Yes, 185 NE 4th Avenue offers units with in unit laundry.
Does 185 NE 4th Avenue have a pool?
Yes, 185 NE 4th Avenue has a pool.
Does 185 NE 4th Avenue have accessible units?
No, 185 NE 4th Avenue does not have accessible units.
Does 185 NE 4th Avenue have units with dishwashers?
Yes, 185 NE 4th Avenue has units with dishwashers.
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