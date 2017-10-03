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3777 NW 78th Ave
Last updated May 28 2020 at 2:46 AM

3777 NW 78th Ave

3777 Northwest 78th Avenue · (954) 394-8935
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Location

3777 Northwest 78th Avenue, Davie, FL 33024

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INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 13G · Avail. now

$1,500

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3777 NW 78th Ave have any available units?
3777 NW 78th Ave has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3777 NW 78th Ave have?
Some of 3777 NW 78th Ave's amenities include dishwasher, parking, and recently renovated. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3777 NW 78th Ave currently offering any rent specials?
3777 NW 78th Ave isn't currently offering any rent specials.
Is 3777 NW 78th Ave pet-friendly?
No, 3777 NW 78th Ave is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Davie.
Does 3777 NW 78th Ave offer parking?
Yes, 3777 NW 78th Ave does offer parking.
Does 3777 NW 78th Ave have units with washers and dryers?
No, 3777 NW 78th Ave does not offer units with in unit laundry.
Does 3777 NW 78th Ave have a pool?
Yes, 3777 NW 78th Ave has a pool.
Does 3777 NW 78th Ave have accessible units?
No, 3777 NW 78th Ave does not have accessible units.
Does 3777 NW 78th Ave have units with dishwashers?
Yes, 3777 NW 78th Ave has units with dishwashers.
Does 3777 NW 78th Ave have units with air conditioning?
No, 3777 NW 78th Ave does not have units with air conditioning.
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