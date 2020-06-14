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Coral Gables, FL
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888 S Douglas Rd
Last updated May 11 2020 at 4:08 AM

888 S Douglas Rd

888 Southwest 37th Avenue · (786) 566-3505
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Location

888 Southwest 37th Avenue, Coral Gables, FL 33134
Douglas

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

1 Bedroom

Unit 1413 · Avail. now

$2,000

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1 Bed · 1 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
parking
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
furnished
granite counters
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
walk in closets
stainless steel
Property Amenities
concierge
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 1 space/unit, assigned.
Furnished Details: Furnished apartments often have extra fees beyond the rent listed. Please contact for more information.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 888 S Douglas Rd have any available units?
888 S Douglas Rd has a unit available for $2,000 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 888 S Douglas Rd have?
Some of 888 S Douglas Rd's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 888 S Douglas Rd currently offering any rent specials?
888 S Douglas Rd isn't currently offering any rent specials.
Is 888 S Douglas Rd pet-friendly?
No, 888 S Douglas Rd is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Coral Gables.
Does 888 S Douglas Rd offer parking?
Yes, 888 S Douglas Rd does offer parking.
Does 888 S Douglas Rd have units with washers and dryers?
Yes, 888 S Douglas Rd offers units with in unit laundry.
Does 888 S Douglas Rd have a pool?
Yes, 888 S Douglas Rd has a pool.
Does 888 S Douglas Rd have accessible units?
No, 888 S Douglas Rd does not have accessible units.
Does 888 S Douglas Rd have units with dishwashers?
Yes, 888 S Douglas Rd has units with dishwashers.
Does 888 S Douglas Rd have units with air conditioning?
No, 888 S Douglas Rd does not have units with air conditioning.
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