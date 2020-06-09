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4500 N Dixie Hwy Highway
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4500 N Dixie Hwy Highway

4500 North Dixie Highway · (561) 929-5672
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Location

4500 North Dixie Highway, Boca Raton, FL 33431
Villa Rica

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

3 Bedrooms

Unit 4500 · Avail. now

$2,900

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3 Bed · 2 Bath · 1900 sqft

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
pool
hot tub
ice maker
Unit Amenities
dishwasher
ice maker
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
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Property Amenities
pool
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4500 N Dixie Hwy Highway have any available units?
4500 N Dixie Hwy Highway has a unit available for $2,900 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 4500 N Dixie Hwy Highway have?
Some of 4500 N Dixie Hwy Highway's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4500 N Dixie Hwy Highway currently offering any rent specials?
4500 N Dixie Hwy Highway isn't currently offering any rent specials.
Is 4500 N Dixie Hwy Highway pet-friendly?
No, 4500 N Dixie Hwy Highway is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boca Raton.
Does 4500 N Dixie Hwy Highway offer parking?
No, 4500 N Dixie Hwy Highway does not offer parking.
Does 4500 N Dixie Hwy Highway have units with washers and dryers?
Yes, 4500 N Dixie Hwy Highway offers units with in unit laundry.
Does 4500 N Dixie Hwy Highway have a pool?
Yes, 4500 N Dixie Hwy Highway has a pool.
Does 4500 N Dixie Hwy Highway have accessible units?
No, 4500 N Dixie Hwy Highway does not have accessible units.
Does 4500 N Dixie Hwy Highway have units with dishwashers?
Yes, 4500 N Dixie Hwy Highway has units with dishwashers.
Does 4500 N Dixie Hwy Highway have units with air conditioning?
No, 4500 N Dixie Hwy Highway does not have units with air conditioning.
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