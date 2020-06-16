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Boca Raton, FL
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3299 CLINT MOORE
Last updated May 21 2020 at 6:29 PM

3299 CLINT MOORE

3299 Clint Moore Road · (954) 812-0990
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Location

3299 Clint Moore Road, Boca Raton, FL 33496

Price and availability

INFO PROVIDED BY ListHub

2 Bedrooms

Unit 201 · Avail. now

$1,850

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2 Bed · 2 Bath

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Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
dishwasher
stainless steel
gym
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
granite counters
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
refrigerator
stainless steel
Property Amenities
gym
pool
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bbq/grill
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Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, assigned.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3299 CLINT MOORE have any available units?
3299 CLINT MOORE has a unit available for $1,850 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
What amenities does 3299 CLINT MOORE have?
Some of 3299 CLINT MOORE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3299 CLINT MOORE currently offering any rent specials?
3299 CLINT MOORE isn't currently offering any rent specials.
Is 3299 CLINT MOORE pet-friendly?
No, 3299 CLINT MOORE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Boca Raton.
Does 3299 CLINT MOORE offer parking?
No, 3299 CLINT MOORE does not offer parking.
Does 3299 CLINT MOORE have units with washers and dryers?
Yes, 3299 CLINT MOORE offers units with in unit laundry.
Does 3299 CLINT MOORE have a pool?
Yes, 3299 CLINT MOORE has a pool.
Does 3299 CLINT MOORE have accessible units?
No, 3299 CLINT MOORE does not have accessible units.
Does 3299 CLINT MOORE have units with dishwashers?
Yes, 3299 CLINT MOORE has units with dishwashers.
Does 3299 CLINT MOORE have units with air conditioning?
Yes, 3299 CLINT MOORE has units with air conditioning.
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