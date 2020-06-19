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1295 South Fillmore St.
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1295 South Fillmore St.

1295 South Fillmore Street · No Longer Available
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Location

1295 South Fillmore Street, Denver, CO 80210
Cory-Merrill

Amenities

pet friendly
garage
Unit Amenities
Property Amenities
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
parking
garage
1295 South Fillmore St. Available 02/03/20 3 bed 2 bath single family - 1295 S. Fillmore St. - 3 BED 2.5 BATH AVAILABLE FEBRUARY 3RD APPROXIMATELY

1295 SOUTH FILLMORE STREET DENVER CO. 80210

$2,350.00 PLUS ALL UTILITIES

VERY SUNNY 2 LEVEL SINGLE FAMILY HOME! THIS IS A NON SMOKING HOME.

DETACHED GARAGE. W/D. TENANTS ARE RESPONSIBLE FOR YARD CARE.

LARGE BASEMENT W/ FINISHED BEDROOM AND BATHROOM..

DOG POSSIBLE. CATS OKAY. BOTH REQUIRE A REFUNDABLE PET DEPOSIT. SECURITY DEPOSIT IS EQUAL TO ONE FULL MONTHS RENT AND DUE WITHIN 24 HOURS OF ACCEPTANCE. ONE FULL MONTHS RENT IS ALWAYS DUE AT MOVE IN. PRICES ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

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(RLNE4402651)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1295 South Fillmore St. have any available units?
1295 South Fillmore St. doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Denver, CO.
How much is rent in Denver, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Denver Rent Report.
Is 1295 South Fillmore St. currently offering any rent specials?
1295 South Fillmore St. is not currently offering any rent specials.
Is 1295 South Fillmore St. pet-friendly?
Yes, 1295 South Fillmore St. is pet friendly.
Does 1295 South Fillmore St. offer parking?
Yes, 1295 South Fillmore St. offers parking.
Does 1295 South Fillmore St. have units with washers and dryers?
No, 1295 South Fillmore St. does not offer units with in unit laundry.
Does 1295 South Fillmore St. have a pool?
No, 1295 South Fillmore St. does not have a pool.
Does 1295 South Fillmore St. have accessible units?
No, 1295 South Fillmore St. does not have accessible units.
Does 1295 South Fillmore St. have units with dishwashers?
No, 1295 South Fillmore St. does not have units with dishwashers.
Does 1295 South Fillmore St. have units with air conditioning?
No, 1295 South Fillmore St. does not have units with air conditioning.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
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