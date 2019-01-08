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4317 Prestige Point
Last updated June 15 2020 at 5:11 PM

4317 Prestige Point

4317 Prestige Point · (719) 264-4394
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Location

4317 Prestige Point, Colorado Springs, CO 80906
Stratmoor Hills

Price and availability

INFO PROVIDED BY ShowMeTheRent

3 Bedrooms

Unit 4317 Prestige Point · Avail. Jul 13

$1,500

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3 Bed · 2.5 Bath · 1400 sqft

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Amenities

patio / balcony
hardwood floors
pet friendly
garage
walk in closets
air conditioning
Unit Amenities
air conditioning
carpet
hardwood floors
patio / balcony
walk in closets
Property Amenities
pet friendly
parking
garage
4317 Prestige Point Available 07/13/20 WELL MAINTAINED TOWNHOME - YOU MUST SEE THE PROPERTY BEFORE FILLING OUT AN APPLICATION. PLEASE CALL OUR OFFICE TO MAKE SURE WE DON'T HAVE ANY PENDING APPLICATIONS 719-264-4394 *** An application must be filled out for each adult*** The application process is 24-48 hours. Upon approval of the application the deposit is due in certified check or money order.
PLEASE LOOK AT OUR WEBSITE AT WWW.PROADVANTAGEPM.COM

TWO STORY TOWNHOME WITH 3 BEDROOMS, 2.5 BATHS, MAIN FLOOR FEATURES ALL HARDWOOD FLOORING, MASTER BEDROOM HAS A BALCONY WITH BREATH TAKING VIEWS OF CHEYENNE MTN. ADJOINING MASTER BATH HAS A JACUZZI TUB, DUAL SINKS AND A WALK IN CLOSET. CENTRAL A/C. OWNERS PAYS HOA DUES TO INCLUDE TRASH REMOVAL. CLOSE TO FT. CARSON.
***PLEASE NOTE YOU MUST PARK YOU VEHICLES IN THE GARAGE, THERE IS NO EXTRA PARKING AT THE COMPLEX***

School district 2

This property is available with a 1 year lease

THIS PROPERTY DOES NOT ALLOW CATS AND WILL ALLOW 1 SMALL MATURE DOG UP TO 30LBS WITH AN ADDITIONAL DEPOSIT OF $500.00

Directions: TAKE HWY 115 TO CHEYENNE MEADOW THEN EAST, SOUTH ON WEST MEADOW, GO OVER THE HILL AND THE COMPLEX IS ON THE RIGHT

***PLEASE NOTE THAT THERE IS NO SMOKING ALLOWED IN ANY OF OUR PROPERTIES. THERE IS NO GROWING, SELLING, DISTRIBUTING OR SMOKING OF MARIJUANA UNDER ANY CIRCUMSTANCES AT ANY OF OUR PROPERTIES BY TENANT(S) OR GUESTS***

No Cats Allowed

(RLNE2230580)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 4317 Prestige Point have any available units?
4317 Prestige Point has a unit available for $1,500 per month. Check out the Price and Availability section for more information on this unit.
How much is rent in Colorado Springs, CO?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Colorado Springs Rent Report.
What amenities does 4317 Prestige Point have?
Some of 4317 Prestige Point's amenities include patio / balcony, hardwood floors, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 4317 Prestige Point currently offering any rent specials?
4317 Prestige Point isn't currently offering any rent specials.
Is 4317 Prestige Point pet-friendly?
Yes, 4317 Prestige Point is pet friendly.
Does 4317 Prestige Point offer parking?
Yes, 4317 Prestige Point does offer parking.
Does 4317 Prestige Point have units with washers and dryers?
No, 4317 Prestige Point does not offer units with in unit laundry.
Does 4317 Prestige Point have a pool?
No, 4317 Prestige Point does not have a pool.
Does 4317 Prestige Point have accessible units?
No, 4317 Prestige Point does not have accessible units.
Does 4317 Prestige Point have units with dishwashers?
No, 4317 Prestige Point does not have units with dishwashers.
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