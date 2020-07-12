All apartments in West Hollywood
Find more places like 9008 NORMA Place.
How many bedrooms do you need?
Home
/
West Hollywood, CA
/
9008 NORMA Place
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

9008 NORMA Place

9008 W Norma Pl · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
West Hollywood
See all
Dog Friendly Apartments
See all
Pet Friendly Places
See all
Apartments with Pool
See all
Apartments with Parking
See all

Location

9008 W Norma Pl, West Hollywood, CA 90069
West Hollywood

Amenities

in unit laundry
hardwood floors
dishwasher
garage
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
air conditioning
dishwasher
hardwood floors
in unit laundry
range
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
on-site laundry
parking
garage
OUTSTANDING LOCATION ! CLOSE TO SANTA MONICA BLVD'S COMMERCIAL AREA (RESTAURANTS,BANKS ,TRANPORTATION ETC.) SUNSET STRIP CLUBS , AND BEVERLY HILLS.UPDATED -NEW CENTRAL AIR CONDITION AND HEATING SYSTEMS WITH NEST .PRIVITE, SUNNY HOUSE,SPANISH CHARMER .ALL HARDWOOD FLOORS (EXCEPT BATH) WHIMSICAL BACKYARD-BEAUTIFUL LANDSCAPING,FENCED AND GATED.EATING AREA IN KITCHEN STAINLESS STEEL STOVE,REFREGIRATOR,DISHWASHER.LAUNDRY ROOM EQUIPPED WITH FULL SIZE WASHER AND DRYER.EASY PARKING IN DRIVEWAY-FEW SPACES PLUS 1 CAR GARAGE.BONUS ROOM NEXT TO GARAGE.RENOWED NORMA PLACE OF NORMA TRIANGLE -AVAILABLE NOW! EASY TO SHOW !

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Surface lot, 1 space/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 9008 NORMA Place have any available units?
9008 NORMA Place doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in West Hollywood, CA.
What amenities does 9008 NORMA Place have?
Some of 9008 NORMA Place's amenities include in unit laundry, hardwood floors, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 9008 NORMA Place currently offering any rent specials?
9008 NORMA Place is not currently offering any rent specials.
Is 9008 NORMA Place pet-friendly?
No, 9008 NORMA Place is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in West Hollywood.
Does 9008 NORMA Place offer parking?
Yes, 9008 NORMA Place offers parking.
Does 9008 NORMA Place have units with washers and dryers?
Yes, 9008 NORMA Place offers units with in unit laundry.
Does 9008 NORMA Place have a pool?
No, 9008 NORMA Place does not have a pool.
Does 9008 NORMA Place have accessible units?
No, 9008 NORMA Place does not have accessible units.
Does 9008 NORMA Place have units with dishwashers?
Yes, 9008 NORMA Place has units with dishwashers.
Does 9008 NORMA Place have units with air conditioning?
Yes, 9008 NORMA Place has units with air conditioning.
Helpful Articles
How Much Does an Apartment Cost? Hidden Costs of Renting
Accessible Housing and Renting with a Disability – FAQs
How to Find a Month-to-Month Lease Apartment
Should You Cosign an Apartment Lease?
How Much Should I Spend on Rent?
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

The Crescent at West Hollywood
1274 N Crescent Heights Blvd
West Hollywood, CA 90046
Mediterranean Village West Hollywood
840 N. Larrabee St.
West Hollywood, CA 90069
Angelene
915 North La Brea Avenue
West Hollywood, CA 90038
Via at Sunset Plaza
1124 N Sherbourne Dr
West Hollywood, CA 90069
The Camden
1540 N Vine St
West Hollywood, CA 90028
Villa Sevilla
1342 North Harper Avenue
West Hollywood, CA 90046
Domain WeHo
7141 Santa Monica Blvd
West Hollywood, CA 90046
The Apartment Residences at AKA
8500 West Sunset Boulevard
West Hollywood, CA 90069

Similar Pages

West Hollywood 1 BedroomsWest Hollywood 2 Bedrooms
West Hollywood Dog Friendly ApartmentsWest Hollywood Pet Friendly Places
West Hollywood Studio Apartments

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CAAnaheim, CASanta Ana, CASanta Clarita, CAPasadena, CAGlendale, CAHuntington Beach, CA
Fullerton, CACosta Mesa, CASanta Monica, CAOrange, CALa Habra, CAPlacentia, CABuena Park, CABrea, CA
Culver City, CAFountain Valley, CAInglewood, CANorwalk, CAGlendora, CAPico Rivera, CACarson, CASan Dimas, CA

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
California State University-FullertonUniversity of California-Los Angeles
California Institute of the Arts