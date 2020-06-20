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Torrance, CA
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3846 W 176th Court
Last updated March 19 2019 at 9:52 PM

3846 W 176th Court

3846 W 176th Ct · No Longer Available
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Location

3846 W 176th Ct, Torrance, CA 90504
Northwest Torrance

Amenities

w/d hookup
patio / balcony
pet friendly
parking
recently renovated
fireplace
Unit Amenities
fireplace
patio / balcony
w/d hookup
recently renovated
Property Amenities
parking
cats allowed
dogs allowed
pet friendly
A TRUE CHARMING TOKEN IN TORRANCE. CLEAN, BRIGHT, OPEN AND AIRY. WELCOME TO THIS LIGHT AND BRIGHT 3 BEDROOM/1.75 BATH HOME LOCATED ON A CUL-DE-SAC. THIS HOME HAS BEEN TASTEFULLY REMODELED AND BOASTS NEWLY REMODELED OPEN KITCHEN WITH NEWER APPLIANCES, LAUNDRY AREA WITH WASHER/DRYER HOOKUPS AND PLENTY OF CABINET SPACE. AS YOU WALK INTO THIS BEAUTIFUL HOME, YOU WILL BE GREETED WITH THE WONDERFUL OPEN SPACE, WITH FRENCH DOORS OPENING UP TO THE COVERED PATIO AND GREEN BACKYARD. A FAMILY ROOM SITS ON THE SIDE COMPLETE WITH BEAUTIFUL BIG WINDOWS AND A FIREPLACE FOR THE NICE COZY NIGHTS TO ENJOY WITH FAMILY AND FRIENDS. PLENTY OF NATURAL LIGHT FILLS UP THIS HOME. SPACIOUS BEDROOMS. MASTER BEDROOM TUCKED AWAY IN THE HALLWAY, COMPLETE WITH VIEWS OF THE BACKYARD AND IT'S OWN PRIVATE BATHROOM THAT HAS BEEN TASTEFULLY REMODELED. PERFECT FOR INDOOR/OUTDOOR LIVING. WITHIN CLOSE PROXIMITY TO SHOPPING, RESTAURANTS AND FREEWAYS. PETS WILL BE CONSIDERED WITH PET DEPOSIT TO BE DETERMINED. A DEFINITE MUST SEE!!!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets Allowed:
deposit: 1200
Parking Details: Surface lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3846 W 176th Court have any available units?
3846 W 176th Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Torrance, CA.
How much is rent in Torrance, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Torrance Rent Report.
What amenities does 3846 W 176th Court have?
Some of 3846 W 176th Court's amenities include w/d hookup, patio / balcony, and pet friendly. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3846 W 176th Court currently offering any rent specials?
3846 W 176th Court isn't currently offering any rent specials.
Is 3846 W 176th Court pet-friendly?
Yes, 3846 W 176th Court is pet friendly.
Does 3846 W 176th Court offer parking?
Yes, 3846 W 176th Court does offer parking.
Does 3846 W 176th Court have units with washers and dryers?
No, 3846 W 176th Court does not offer units with in unit laundry.
Does 3846 W 176th Court have a pool?
No, 3846 W 176th Court does not have a pool.
Does 3846 W 176th Court have accessible units?
No, 3846 W 176th Court does not have accessible units.
Does 3846 W 176th Court have units with dishwashers?
No, 3846 W 176th Court does not have units with dishwashers.
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