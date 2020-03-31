All apartments in Thousand Oaks
Find more places like 2101 PORTOLA LANE.
How many bedrooms do you need?
Home
/
Thousand Oaks, CA
/
2101 PORTOLA LANE
Last updated June 25 2019 at 9:35 AM

2101 PORTOLA LANE

2101 Portola Lane · No Longer Available
Report This Listing
Browse Similar Places
Thousand Oaks
See all
Westlake
See all
Apartments with Balcony
See all
Pet Friendly Places
See all
Dog Friendly Apartments
See all

Location

2101 Portola Lane, Thousand Oaks, CA 91361
Westlake

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
granite counters
hardwood floors
garage
recently renovated
Unit Amenities
carpet
fireplace
granite counters
hardwood floors
in unit laundry
microwave
patio / balcony
range
recently renovated
Property Amenities
parking
pool
garage
2BD/2BATH REMODELED CONDO WESTLAKE VILLAGE -
1 STORY CONDO WITH A 2 CAR GARAGE.; UPDATED, COMPLETELY REMODELED, NEW APPLIANCES, CLEAN, AND MOVE IN READY.

CLOSE BY ARE WONDERFUL RESTAURANTS, SCHOOLS, SHOPPING, AND GOLF. EASY 101 FREEWAY ACCESS, 30 MINUTES FROM THE BEACH AND RECREATIONAL PARKS. ALSO LOCATED IN A PRESTIGIOUS SCHOOL DISTRICT.

TO SCHEDULE A VIEWING OF THE CONDO, PLEASE CONTACT KIELING MANAGEMENT CO., INC;
EMAIL; kieling@live.com or CALL; 805-501-6582, or OFFICE: 805-495-0863 and leave a message.

CONDO FEATURES;
2 BEDROOMS & 2 FULL BATHROOMS
NEW GAS STOVE, MICROWAVE, TRASH COMPACTOR
NEW KITCHEN CABINETS AND GRANITE COUNTERTOPS
NEW FIXTURES. PAINTED THRU OUT
NEW BATHROOM CABINETS, GRANITE COUNTERS, AND FIXTURES
NEW WOOD FLOORING, CARPET, TILE
NEWER FIREPLACE/DUAL PANE WINDOWS
NEWER WASHER & DRYER/
KITCHEN PANTRY/LINEN CLOSET
COMMON AREA POOL
2 CAR GARAGE
LARGE PATIO AREA

APPLICATION AND CREDIT CHECK IS REQUIRED FOR ALL ADULT OCCUPANTS.
SECURITY DEPOSIT $3650.00.

No Pets Allowed

(RLNE4925854)

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 2101 PORTOLA LANE have any available units?
2101 PORTOLA LANE doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Thousand Oaks, CA.
How much is rent in Thousand Oaks, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Thousand Oaks Rent Report.
What amenities does 2101 PORTOLA LANE have?
Some of 2101 PORTOLA LANE's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and granite counters. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 2101 PORTOLA LANE currently offering any rent specials?
2101 PORTOLA LANE is not currently offering any rent specials.
Is 2101 PORTOLA LANE pet-friendly?
No, 2101 PORTOLA LANE is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Thousand Oaks.
Does 2101 PORTOLA LANE offer parking?
Yes, 2101 PORTOLA LANE offers parking.
Does 2101 PORTOLA LANE have units with washers and dryers?
Yes, 2101 PORTOLA LANE offers units with in unit laundry.
Does 2101 PORTOLA LANE have a pool?
Yes, 2101 PORTOLA LANE has a pool.
Does 2101 PORTOLA LANE have accessible units?
No, 2101 PORTOLA LANE does not have accessible units.
Does 2101 PORTOLA LANE have units with dishwashers?
No, 2101 PORTOLA LANE does not have units with dishwashers.
Helpful Articles
How to Find a Month-to-Month Lease Apartment
13 Places to Get Free Moving Boxes
What is a Guarantor? 6 Lease Guarantor FAQs
Top 10 Medium-Sized Cities with the Biggest Rent Growth Over the Last Year
How to Write a Notice to Vacate Letter to Your Landlord
Rent Calculator
How much should you be paying for rent?

Similar Listings

Westlake Canyon Apartments
2338 Fountain Crest Ln
Thousand Oaks, CA 91362
Sofi Thousand Oaks
491 W Gainsborough Rd
Thousand Oaks, CA 91360
Casa Oaks
2088 W Hillcrest Dr
Thousand Oaks, CA 91320
Avalon Thousand Oaks Plaza
235 N Conejo School Rd
Thousand Oaks, CA 91362
eaves Thousand Oaks
351 Hodencamp Rd
Thousand Oaks, CA 91360
Yolo
81 Maegan Pl
Thousand Oaks, CA 91362
Yolo East
1801 Los Feliz Drive
Thousand Oaks, CA 91362
The Knolls Apartment Homes
2544 Vista Wood Cir
Thousand Oaks, CA 91362

Similar Pages

Thousand Oaks 1 BedroomsThousand Oaks 2 Bedrooms
Thousand Oaks Apartments with BalconyThousand Oaks Dog Friendly Apartments
Thousand Oaks Pet Friendly Places

Apartments For Rent in Nearby Cities

Los Angeles, CALong Beach, CASanta Clarita, CAPasadena, CAGlendale, CASanta Monica, CATorrance, CA
Burbank, CAOxnard, CAVentura, CADowney, CASimi Valley, CAWhittier, CALancaster, CA
Camarillo, CAWest Hollywood, CAAlhambra, CANorwalk, CAPalmdale, CARedondo Beach, CA

Nearby Neighborhoods

North RanchCentral Thousand Oaks
Lang RanchWestlake
Rancho Conejo

Apartments Near Colleges

California Institute of TechnologyPacific Oaks College
University of California-Los AngelesCalifornia Institute of the Arts
College of the Canyons