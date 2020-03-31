2101 PORTOLA LANE

Amenities
2BD/2BATH REMODELED CONDO WESTLAKE VILLAGE -
1 STORY CONDO WITH A 2 CAR GARAGE.; UPDATED, COMPLETELY REMODELED, NEW APPLIANCES, CLEAN, AND MOVE IN READY.
CLOSE BY ARE WONDERFUL RESTAURANTS, SCHOOLS, SHOPPING, AND GOLF. EASY 101 FREEWAY ACCESS, 30 MINUTES FROM THE BEACH AND RECREATIONAL PARKS. ALSO LOCATED IN A PRESTIGIOUS SCHOOL DISTRICT.
TO SCHEDULE A VIEWING OF THE CONDO, PLEASE CONTACT KIELING MANAGEMENT CO., INC;
EMAIL; kieling@live.com or CALL; 805-501-6582, or OFFICE: 805-495-0863 and leave a message.
CONDO FEATURES;
2 BEDROOMS & 2 FULL BATHROOMS
NEW GAS STOVE, MICROWAVE, TRASH COMPACTOR
NEW KITCHEN CABINETS AND GRANITE COUNTERTOPS
NEW FIXTURES. PAINTED THRU OUT
NEW BATHROOM CABINETS, GRANITE COUNTERS, AND FIXTURES
NEW WOOD FLOORING, CARPET, TILE
NEWER FIREPLACE/DUAL PANE WINDOWS
NEWER WASHER & DRYER/
KITCHEN PANTRY/LINEN CLOSET
COMMON AREA POOL
2 CAR GARAGE
LARGE PATIO AREA
APPLICATION AND CREDIT CHECK IS REQUIRED FOR ALL ADULT OCCUPANTS.
SECURITY DEPOSIT $3650.00.
No Pets Allowed
(RLNE4925854)