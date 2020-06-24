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Simi Valley, CA
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348 Spring Breeze Court
Last updated July 13 2019 at 10:54 PM

348 Spring Breeze Court

348 Spring Breeze Court · No Longer Available
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Location

348 Spring Breeze Court, Simi Valley, CA 93065
Woodranch

Amenities

patio / balcony
granite counters
garage
recently renovated
basketball court
tennis court
Unit Amenities
fireplace
granite counters
patio / balcony
recently renovated
Property Amenities
basketball court
parking
garage
tennis court
GORGEOUS HOUSE LOCATED IN SIMI VALLEY WOOD RANCH; RANCHO SIMI RECREATION & PARK AND RANCHO MADERA COMMUNITY PARK WITH 6 TENNIS COURTS, 2 BASKETBALL COURTS & 1 SOCCER FIELD; HOA COMMUNITY LAKE WITH PICNIC TABLES; CUL-DE-SAC; DOUBLE DOORS OPEN TO CURVED STAIRWAYS; OPEN AND BRIGHT; HIGH CEILING ENTRY AND LIVING ROOM; DINING ROOM WITH MIRROR WALLS AND WALL SHELVES; FAMILY ROOM WITH BAR & FIREPLACE; UPDATED KITCHEN WITH GRANITE COUNTERTOPS AND NEW TILE FLOOR; MASTER SUITE WITH BALCONY; 4 BEDROOMS 3 BATHS; 2-CAR ATTACHED GARAGE WITH DIRECT ACCESS; BLUE-RIBBON WOOD RANCH ELEMENTARY SCHOOL; WALKING DISTANCE TO PARKS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: None, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 348 Spring Breeze Court have any available units?
348 Spring Breeze Court doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Simi Valley, CA.
How much is rent in Simi Valley, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Simi Valley Rent Report.
What amenities does 348 Spring Breeze Court have?
Some of 348 Spring Breeze Court's amenities include patio / balcony, granite counters, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 348 Spring Breeze Court currently offering any rent specials?
348 Spring Breeze Court is not currently offering any rent specials.
Is 348 Spring Breeze Court pet-friendly?
No, 348 Spring Breeze Court is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Simi Valley.
Does 348 Spring Breeze Court offer parking?
Yes, 348 Spring Breeze Court offers parking.
Does 348 Spring Breeze Court have units with washers and dryers?
No, 348 Spring Breeze Court does not offer units with in unit laundry.
Does 348 Spring Breeze Court have a pool?
No, 348 Spring Breeze Court does not have a pool.
Does 348 Spring Breeze Court have accessible units?
No, 348 Spring Breeze Court does not have accessible units.
Does 348 Spring Breeze Court have units with dishwashers?
No, 348 Spring Breeze Court does not have units with dishwashers.
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