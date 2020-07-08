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1232 Harbor
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1232 Harbor

1232 N Harbor Blvd · No Longer Available
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Location

1232 N Harbor Blvd, Santa Ana, CA 92703
Harbor Boulevard

Amenities

granite counters
dishwasher
garage
stainless steel
microwave
range
Unit Amenities
dishwasher
granite counters
microwave
oven
range
stainless steel
Property Amenities
parking
garage
GORGEOUS NEWER CONSTRUCTED IN 2017 CONVENIENTLY LOCATED IN THE HEART OF Orange County, EASY FREEWAY ACCESS TO 22, 5, 57, 405. GREAT OPPORTUNITY FOR MIX USED PROPERTY: LIVE AND WORK!!!. DOWNSTAIR IS BRAND NEW OFFICE APPROXIMATELY 150 SQFT WITH FULL BATHROOM ATTACHED TO THE TWO CAR GARAGE. ABOUT 2200 SQFT LIVING AREA IS INCLUDED 3 LARGE BEDS AND 2 BATHS IN A SECOND AND THE THIRD STORIES PRIVACY. FABULOUS KITCHEN WAS BUIT WITH GRANITE COUNTER TOP AND STAINLESS STEEL APPLIANCES SUCH AS STOVE , DISHWASHER, AND OVEN. DON'T MISS THIS HIGH POTENTIAL PROPERTY!!

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 1232 Harbor have any available units?
1232 Harbor doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in Santa Ana, CA.
How much is rent in Santa Ana, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly Santa Ana Rent Report.
What amenities does 1232 Harbor have?
Some of 1232 Harbor's amenities include granite counters, dishwasher, and garage. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 1232 Harbor currently offering any rent specials?
1232 Harbor is not currently offering any rent specials.
Is 1232 Harbor pet-friendly?
No, 1232 Harbor is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in Santa Ana.
Does 1232 Harbor offer parking?
Yes, 1232 Harbor offers parking.
Does 1232 Harbor have units with washers and dryers?
No, 1232 Harbor does not offer units with in unit laundry.
Does 1232 Harbor have a pool?
No, 1232 Harbor does not have a pool.
Does 1232 Harbor have accessible units?
No, 1232 Harbor does not have accessible units.
Does 1232 Harbor have units with dishwashers?
Yes, 1232 Harbor has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
Parking Details: Garage lot, 2 spaces/unit.
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