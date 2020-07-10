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San Diego, CA
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3541 1/2 Ray St - 1
Last updated June 12 2020 at 3:50 AM

3541 1/2 Ray St - 1

3541 1/2 Ray St · No Longer Available
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Location

3541 1/2 Ray St, San Diego, CA 92104
North Park

Amenities

in unit laundry
patio / balcony
dishwasher
carport
recently renovated
stainless steel
Unit Amenities
dishwasher
in unit laundry
microwave
oven
patio / balcony
range
refrigerator
recently renovated
stainless steel
Property Amenities
carport
on-site laundry
parking
DETACHED 2 BEDROOM, 2 BATH, 2 STOREY UNIT, JUST REMODELED, BRAND NEW KITCHEN WITH BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES. WALK TO RESTAURANTS IN THE BUSTLING NORTH PARK COMMUNITY. DESIGNATED OFF-STREET PARKING. PATIO AREA WITH OWN WASHER AND DRYER. REASONABLE NORMAL USE OF TRASH, WATER, GAS & ELECTRIC UTILITIES PAID BY LANDLORD. CENTRALLY LOCATED AND CLOSE TO MILITARY BASES IN SAN DIEGO AND NAVMEDCEN (BALBOA). CLOSE TO FREEWAY ACCESS.
DETACHED 2 BEDROOM, 2 BATH, 2 STOREY UNIT, JUST REMODELED, BRAND NEW KITCHEN WITH BRAND NEW STAINLESS STEEL APPLIANCES. WALK TO RESTAURANTS IN THE BUSTLING NORTH PARK COMMUNITY. DESIGNATED OFF-STREET PARKING. PATIO AREA WITH OWN WASHER AND DRYER. REASONABLE NORMAL USE OF TRASH, WATER, GAS & ELECTRIC UTILITIES PAID BY LANDLORD. CENTRALLY LOCATED AND CLOSE TO MILITARY BASES IN SAN DIEGO AND NAVMEDCEN (BALBOA). CLOSE TO FREEWAY ACCESS.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed

Frequently Asked Questions (FAQs)

Does 3541 1/2 Ray St - 1 have any available units?
3541 1/2 Ray St - 1 doesn't have any available units at this time. If you're looking for available rentals in the area, check out our other listings in San Diego, CA.
How much is rent in San Diego, CA?
For information on rent prices and other rental trends in the area, check out our monthly San Diego Rent Report.
What amenities does 3541 1/2 Ray St - 1 have?
Some of 3541 1/2 Ray St - 1's amenities include in unit laundry, patio / balcony, and dishwasher. To see the other amenities this property offers, check out the Amenities section.
Is 3541 1/2 Ray St - 1 currently offering any rent specials?
3541 1/2 Ray St - 1 is not currently offering any rent specials.
Is 3541 1/2 Ray St - 1 pet-friendly?
No, 3541 1/2 Ray St - 1 is not pet friendly. If you're looking for rentals that allow pets, check out pet friendly listings in San Diego.
Does 3541 1/2 Ray St - 1 offer parking?
Yes, 3541 1/2 Ray St - 1 offers parking.
Does 3541 1/2 Ray St - 1 have units with washers and dryers?
Yes, 3541 1/2 Ray St - 1 offers units with in unit laundry.
Does 3541 1/2 Ray St - 1 have a pool?
No, 3541 1/2 Ray St - 1 does not have a pool.
Does 3541 1/2 Ray St - 1 have accessible units?
No, 3541 1/2 Ray St - 1 does not have accessible units.
Does 3541 1/2 Ray St - 1 have units with dishwashers?
Yes, 3541 1/2 Ray St - 1 has units with dishwashers.

Nitty Gritty

Income Requirement: Must have 3x the rent in total household income (before taxes)
Utilities: Renter responsible for all utilities
Pets not allowed
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